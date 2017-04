"Wirt sucht Liebe" startet mit verhaltenen Quoten

© RTL II

Die neue RTL-II-Kuppelshow "Wirt sucht Liebe" mit Brigitte Nielsen ist zum Auftakt blass geblieben. Zumindest funktionierte aber das Zusammenspiel mit "Traumfrau gesucht". Richtig erfolgreich war unterdessen Sport1 mit der 2. Liga unterwegs.

Mit "Wirt sucht Liebe" hat RTL II am Montag zur besten Sendezeit eine neue Kuppelshow mit Brigitte Nielsen an den Start gebracht. Beim Blick auf die Quoten dürften die Herzen der Verantwortlichen des Senders bislang allerdings noch nicht höherschlagen. Mehr als 930.000 Zuschauer waren bei der Auftakt-Folge jedenfalls nicht drin, in der Zielgruppe lag der Marktanteil bei mäßigen 5,0 Prozent. Damit lief es aber zumindest etwas besser als bei der im August gezeigten Folge, in der die Single-Wirte vorgestellt wurden.

Immerhin klappte das Zusammenspiel mit "Traumfrau gesucht" gut: Der Auftakt zur neuen Staffel konnte sich im Anschluss auf 1,06 Millionen Zuschauer steigern und erzielte einen ordentlichen Marktanteil von 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Danach war der Mini-Aufschwung jedoch schon wieder beendet: "Der Traummann - Liebe ohne Grenzen" fiel um 22:35 Uhr aber schon wieder auf 4,3 Prozent Marktanteil zurück, das Musik-Spezial der "Wollnys" wollten eine Stunde später sogar nur noch 320.000 Zuschauer sehen. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei enttäuschenden 3,5 Prozent in der Zielgruppe.

Keinen allzu berauschenden Abend erlebten auch die Kollegen von Vox, die mit dem Vampir-Film "Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht" um 20:15 Uhr lediglich 910.000 Zuschauer zum Einschalten bewegten und in der Zielgruppe nicht über einen Marktanteil von 5,8 Prozent hinauskamen. Hinzu kommt, dass der Streifen nicht so recht zu den anschließend gezeigten Auswanderer-Geschichten passen wollte. "Goodbye Deutschland" fiel somit ab 22:36 Uhr auf ernüchternde 4,6 Prozent Marktanteil zurück.

Bei kabel eins kann man dagegen recht zufrieden sein. Dort startete "Fantastic Four" zwar mit 5,0 Prozent Marktanteil allenfalls mäßig in den Abend, doch die Fortsetzung "Fantastic Four - Rise of the Silver Surfer" steigerte sich später auf überzeugende 6,7 Prozent. Am Vorabend konnten die jüngsten Programmänderungen indes ein wenig Linderug bringen. So erzielte "Achtung Kontrolle" immerhin 4,9 Prozent Marktanteil. Richtig hart traf es am späten Nachmittag jedoch das Magazin "Abenteuer Leben täglich", das mit gerade mal 2,3 Prozent baden ging.

Unter den kleinen Sendern präsentierten sich indes vor allem ZDFneo und Sport1 in guter Form: Während ZDFneo mit zwei Folgen von "Inspector Barnaby" jeweils rund 1,3 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegen konnte, konnte sich Sport1 auf die 2. Bundesliga verlassen. 1,38 Millionen Zuschauer sahen das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Union Berlin - das bedeutete einen neuen Saison-Bestwert. In der Spitze wurden sogar bis zu 1,70 Millionen Fans vor dem Fernseher gezählt.