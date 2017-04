Vox-Talk "The Story of my Life" fällt noch tiefer

© Vox/Christopher Puttins

Nach den ohnehin schon schlechten Quoten der Vorwoche, ging es für den neuen Vox-Talk "The Story of my Life" am Dienstag noch weiter nach unten. Sogar RTL Nitro erreichte mehr Zuschauer. Aber auch kabel eins kämpfte mit Problemen.

Bei Vox war man in den vergangenen Jahren von Erfolgen verwöhnt, doch den Versuch, mit "The Story of my Life" eine ungewöhnliche Talkshow zur besten Sendezeit zu etablieren, kann man nach drei Wochen wohl als gescheitert betrachten. Die Fußball-Konkurrenz sorgte diesmal dafür, dass nach den Verlusten der Vorwoche sogar noch weitere Zuschauer abhanden kamen. Übrig blieben am Dienstag um 20:15 Uhr gerade mal noch 600.000 Zuschauer, die die Sendung mit Thomas Heinze und Jackie Brown sehen wollten. Das entsprach einem desolaten Gesamt-Marktanteil von 1,9 Prozent.

Seit dem Auftakt vor zwei Wochen hat "The Story of my Life" damit mehr als die Hälfte seines Publikums verloren. Bitter sieht es auch in der Zielgruppe aus, wo der Marktanteil seither von ohnehin schon mäßigen 5,5 Prozent auf völlig enttäuschende 2,4 Prozent einbrach. Alleine gegenüber der Vorwoche ging es noch einmal um einen Prozentpunkt nach unten. Vox bewegte sich damit übrigens auf Augenhöhe mit RTL Nitro: Dort verzeichnete der Spielfilm "Welcome to the Jungle" nämlich 630.000 Zuschauer sowie 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

"Goodbye Deutschland" konnte zudem diesmal gegen den DFB-Pokal nicht mehr viel retten: Die beiden Folgen der Vox-Dokusoap kamen im Anschluss an den Talk nicht über Marktanteile von 3,8 und 4,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Doch der Sender war am Dienstag keineswegs das einzige Problemkind: So tat sich kabel eins mit seiner neuen Reihe "Raus aus dem Zwang - Messie trifft Putz-Neurotiker" ebenfalls schwer und brachte es zur besten Sendezeit auf lediglich 880.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 4,3 Prozent in der Zielgruppe. Das "K1 Magazin" fiel anschließend auf 3,2 Prozent zurück.

Zumindest solide lief's für RTL II, wo "Zuhause im Glück" und "Die Bauretter" am Dienstagabend auf Marktanteile von 5,0 und 5,5 Prozent kamen. Im Tagesvergleich kam der Sender übrigens auf 5,8 Prozent und lag in der Zielgruppe nur minimal hinter Vox, das sich mit 5,9 Prozent begnügen musste. Schlimmeres verhinderten "Shopping Queen", "4 Hochzeiten und eine Traumreise" und "Zwischen Tüll und Tränen", die am Nachmittag allesamt mehr als zehn Prozent Marktanteil verbuchten.