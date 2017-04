Das Erste: Tolle Primetime, aber mauer Vorabend

© ARD/Jens van Zoest/Thomas Leidig/Montage Frey

"Verliebt in Amsterdam" lockte am Freitagabend viele Zuschauer ins Erste. Eine Liebe für den Vorabend muss sich allerdings erst noch entwickeln: Das "Paarduell" enttäuscht dort unter dem Senderschnitt und "Sag die Wahrheit" versagt im Anschluss völlig.

Das Erste muss am Vorabend wieder deutlich kleinere Brötchen backen. Während "Gefragt – Gejagt" regelmäßig an der Marke von drei Millionen Zuschauern kratzte, beendete das "Paarduell" die erste volle Woche mit gerade einmal 1,92 Millionen Zuschauern. Auch beim Blick auf die bisherigen sechs Folgen verharrt die Quizshow knapp unter der Marke von zwei Millionen Zuschauern. Mit einem Marktanteil von 11,4 Prozent, der jeweils an den vergangenen drei Tagen erreicht wurde, bewegt sich die Sendung gar knapp unter dem Senderschnitt. In der Zielgruppe schalteten diesmal 280.000 Zuschauer ein, was sechseinhalb Prozent entspricht. Auch hier ist Das Erste deutlich mehr gewohnt.

Mit der aus dem SWR importierten Show "Sag die Wahrheit" sind die Erfolge am Vorabend im Anschluss dann wieder fast vollkommen vergessen. Nach dem ohnehin schon schwachen Auftakt ging es für die Sendung noch einmal auf 1,48 Millionen Zuschauer nach unten. Mehr als dürftige 6,9 Prozent waren für Michael Antwerpes und sein Team nicht drin. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten lediglich 230.000 Zuschauer ein. "Sag die Wahrheit" steigerte sich damit sogar minimal, kam aber dennoch nicht über magere 4,2 Prozent hinaus.

Dafür lief es für Das Erste erneut in der Primetime gut. Der Fernsehfilm "Verliebt in Amsterdam" sicherte sich dort mit 4,73 Millionen Zuschauern den Tagessieg und bescherte dem Sender einen Marktanteil von 15,7 Prozent. Auch in der jüngeren Altersgruppe lief es für den Film mit 860.000 Zuschauern und 9,4 Prozent sehr ordentlich – und auch besser als für die Krimis im Zweiten. "Der Kriminalist" unterhielt dort 670.000 Zuschauer, während "Letzte Spur Berlin" 730.000 Zuschauer vorweisen kann. Beide Krimis erreichten damit in der Zielgruppe jeweils siebeneinhalb Prozent. Insgesamt schalteten zunächst 4,56 Millionen ein, während bei "Letzte Spur Berlin" 4,33 Millionen Zuschauer zusahen.

Die "heute-show" durfte in dieser Woche unterdessen gut zehn Minuten eher ran, was sich offenbar aber nicht bis zu jedem Fan herum gesprochen hat. Mit 3,95 Millionen Zuschauern verpasste die Sendung die Marke von vier Millionen Zuschauern zumindest wieder knapp. Ein Erfolg war die Sendung für das ZDF, auch angesichts eines Marktanteils von 15,4 Prozent, aber freilich trotzdem. In der Zielgruppe schalteten diesmal 1,17 Millionen Zuschauer ein, womit die "heute-show" tolle 12,9 Prozent erreichte. Die Verleihung des Deutschen Filmpreises wollten im Anschluss noch im Schnitt 1,01 Millionen Zuschauer sehen. Das waren rund 200.000 weniger als im letzten Jahr – dort wurde die Aufzeichnung allerdings auch noch knapp eine Stunde eher im Ersten gesendet. Der Marktanteil fiel mit mageren 7,1 Prozent entsprechend diesmal sogar etwas höher aus. In der Zielgruppe sahen 280.00 Zuschauer zu, womit das ZDF 5,1 Prozent erzielte.