9,5 Millionen sehen Klitschko, "DSDS" profitiert kaum

RTL hat am Samstag Quotenluft früherer Tage geschnuppert: Dank "DSDS" und Boxen sicherten sich die Kölner den ungefährdeten Tagessieg bei Jung und Alt. Während die Niederlage von Klitschko auf neuneinhalb Millionen Zuschauer kam, half das "DSDS" kaum.

Was waren das noch für Zeiten, in denen "Deutschland sucht den Superstar" regelmäßig auf mehr als 30 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam und ein Boxkampf diese Werte im Anschluss meist noch deutlich toppte. Auch mit den Quoten vom Samstag kann man bei RTL sehr zufrieden sein, auch wenn es insgesamt natürlich nicht mehr so gut lief wie damals. Doch mit 9,59 Millionen Zuschauern stellte der Sender eindrucksvoll unter Beweis, wie groß die Lust des Publikums nach wie vor auf Wladimir Klitschko ist. Seine Niederlage gegen Anthony Joshua erreichte starke 40,6 Prozent - Tagessieg.

Auch beim jungen Publikum gab es kein Weg vorbei an der Übertragung: 3,74 Millionen Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein, das führte in dieser Altersklasse zu 43,6 Prozent. Schon in der halben Stunde vor dem Kampf erreichte RTL 6,36 Millionen Zuschauer und 28,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, Highlights und Siegerehrung kamen im Anschluss noch auf 5,97 Millionen und 36,3 Prozent.

Trotz der starken Werte konnte "DSDS" nur bedingt profitieren: Die Mottoshow in der Primetime kam nur auf 2,95 Millionen Zuschauer, nach vier Folgen am Stück mit weniger als drei Millionen Zuschauern gelang der Show in der vergangenen Woche noch der Sprung über diese Marke. Mit 14,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum sah es zudem um einen Prozentpunkt schlechter aus als noch vor sieben Tagen. Lediglich die Entscheidung profitierte von der Tatsache, dass RTL sie nach dem Kampf zeigte: 2,56 Millionen Zuschauer reichten schon beim Gesamtpublikum für starke 19,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen holte die Show nach Mitternacht 21,3 Prozent.

Mit dieser insgesamt starken Primetime setzte sich RTL an die Spitze der Quotencharts: In der Zielgruppe kam man mit 15,6 Prozent auf Platz eins, ProSieben erreichte auf Rang zwei nur 7,7 Prozent. Und auch beim Gesamtpublikum gewann RTL mit 13,4 Prozent den Tag, Das Erste (11,2 Prozent) und das ZDF (10,6 Prozent) folgten auf den Plätzen.