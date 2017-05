Acht Millionen sehen vierten "Bodensee"-Krimi

© ZDF

Der vierte Fall aus der "Die Toten vom Bodensee"-Reihe hat am 1. Mai den Tagessieg eingefahren, rund acht Millionen Menschen sahen zu. Damit lief es deutlich besser als mit früheren Teilen, Das Erste hatte mit seinen Komödien nicht den Hauch einer Chance.

Deutschland, einig Krimi-Land. Auch am 1. Mai hielten die Fernsehzuschauer dem ZDF die Treue und machten den vierten Fall aus der "Die Toten vom Bodensee"-Reihe mit dem Titel "Die Braut" zum unumstrittenen Marktführer. 7,98 Millionen Menschen sahen sich den Krimi zur besten Sendezeit an, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 22,8 Prozent. "Wer wird Millionär?" hatte als erster Verfolger in der Primetime rund drei Millionen Zuschauer weniger als der ZDF-Krimi.

Für "Die Braut" lief es auch deutlich besser als für die in der Vergangenheit gezeigten Filme der Reihe. Zuletzt reichte es im April des vergangenen Jahres zu 6,77 Millionen Zuschauern. Und auch bei den jungen Quoten fuhr der Krimi am Montag starke Werte ein: 1,65 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt - kein anderer Sender war in dieser Altersklasse erfolgreicher. Der Marktanteil betrug starke 13,7 Prozent.

Überhaupt nichts zu melden in der Primetime hatte dagegen Das Erste, das voll auf Komödien setzte. "Krauses Geheimnis" wollten zur besten Sendezeit aber schon nur 2,79 Millionen Menschen sehen, der Marktanteil betrug schwache 8,0 Prozent. "Paulette - Die etwas andere Oma" fiel danach sogar noch auf 1,54 Millionen Zuschauer sowie 5,7 Prozent. Beiden Filme konnten auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 5,4 und 3,2 Prozent nicht punkten.

Doch noch einmal kurz zurück zum ZDF, wo im Verlauf des Abends viele Zuschauer verloren gingen. Ab kurz vor Mitternacht zeigten die Mainzer die erste Folge des gerade erst bei ZDFneo zu Ende gegangenen TV-Experiments "Diktator", konnten damit aber nur 320.000 Zuschauer zum Einschalten bewegen. Mit einem Marktanteil in Höhe von 3,7 Prozent kann man nicht zufrieden sein. Auch bei ZDFneo sorgte die Doku-Reihe zuletzt für wenig erbauliche Quoten (DWDL.de berichtete).