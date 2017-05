"Halligalli" schrammt knapp an Allzeit-Tief vorbei

© Screenshot ProSieben

Am Dienstag hat ProSieben eine Live-Ausgabe von "Circus Halligalli" gezeigt, bei der die Zuschauer den Verlauf der Sendung mitbestimmen konnten. Den Quoten hat das nicht geholfen: Fast wäre das Tief der vergangenen Woche noch unterboten worden.

In wenigen Wochen wird "Circus Halligalli" zum letzten Mal zu sehen sein, das Aus der Show hatten Sender und Moderatoren im Februar angekündigt. Auf den letzten Metern pfeift die Show quotentechnisch inzwischen aus dem letzten Loch: Erst in der vergangenen Woche setzte es mit 6,5 Prozent Marktanteil ein neues Allzeit-Tief. Am Dienstag gab es nun eine Live-Ausgabe der Show, bei der die Zuschauer den Verlauf via Facebook-Votings mitbestimmen konnten. Doch auch das hat den Quoten nicht geholfen.

Nur 620.000 Zuschauer sahen sich die Ausgabe an, 490.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 6,6 Prozent und damit nur unwesentlich mehr als noch vor sieben Tagen. Es stellt sich inzwischen die Frage, wie sinnvoll der Sendeplatzwechsel von Montag auf Dienstag tatsächlich war, nach einem ordentlichen Start am Dienstag ging es zuletzt immer weiter bergab.

Auch auf den Vorlauf war mal wieder nur bedingt Verlass: Die "Simpsons" lagen nur mit der ersten Folge des Abends bei zweistelligen Marktanteilen. 1,29 Millionen Menschen schalteten ein, beim jungen Publikum entsprach das 10,6 Prozent. Die anderen drei Folgen lagen bei Werten zwischen 7,9 und 9,6 Prozent. Dennoch können die "Simpsons" nicht alleine als Entschuldigung gelten: Die letzte Folge der Serie kam noch auf 1,20 Millionen Zuschauer - "Circus Halligalli" hat diesen Wert im Anschluss halbiert. Am späten Abend fiel "Empire" auf ganz schwache 3,9 Prozent in der Zielgruppe zurück.





Eine interessante Entwicklung zeigt sich auch am Vorabend, wo "The Big Bang Theory" inzwischen die zweite "Simpsons"-Folge abgelöst hat. Und während die gelbe Familie ihre Sache um 18:10 Uhr mit 11,7 Prozent Marktanteil recht gut machte, hatten die Nerds danach mit 8,4 Prozent so ihre Probleme. Es scheint, als müssten sich die Zuschauer erst noch an den neuen Ablauf gewöhnen. "Galileo" steigerte sich im Anschluss trotz dessen auf 10,5 Prozent.

Auch Sat.1 hatte am Dienstag mit Problemen zu kämpfen: Der Spielfilm "Erdbeben im Paradies" blieb in der Primetime bei 2,14 Millionen Zuschauern und 8,4 Prozent Marktanteil hängen. Das zog auch "Akte" hinunter, das im Anschluss nur 5,8 Prozent erreichte. Den Tagessieg beim jungen Publikum fuhr RTL ein: Zwei Folgen von "Bones" erreichten ab 20:15 Uhr 14,7 und 12,7 Prozent Marktanteil, die Gesamt-Reichweite betrug 2,67 und 2,58 Millionen. Nur "GZSZ" war am Vorabend mit 2,72 Millionen Zuschauern (1,51 Mio davon zwischen 14 und 49) und 17,8 Prozent in der Zielgruppe noch erfolgreicher.