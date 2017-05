ARD-Film vorn, ZDF, Neo und One punkten mit Krimis

© ARD/ZDF

Der Film "Toter Winkel" sicherte sich am Mittwoch ganz knapp den Primetime-Sieg vor der Wiederholung eines ZDF-Krimis der Reihe "Der Kommissar und das Meer". Das Krimi-Rezept funktionierte auch wieder bei ZDFneo sowie beim ARD-Ableger One

Das sehenswerte ARD-Drama "Toter Winkel" sicherte dem Ersten am Mittwochabend den Primetime-Sieg - wenn auch denkbar knapp. 4,17 Millionen Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr Das Erste ein, was beim Gesamtpublikum 13,7 Prozent Marktanteil entsprach. Nur knapp dahinter lag das ZDF, das eine Wiederholung aus der Reihe "Der Kommissar und das Meer" zeigte und damit 4,07 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegte. Das ZDF-Publikum war dabei allerdings krimi-typisch deutlich älter: Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der ZDF-Film nur auf magere 4,8 Prozent Marktanteil, "Toter Winkel" im Ersten überzeugte mit 8,8 Prozent in dieser Altersgruppe.

Dass Krimis eine sichere Bank sind, zeigte sich am Mittwochabend auch auf den kleinen Ablegern der Öffentlich-rechtlichen. Der "Einsatz in Hamburg" zählte bei ZDFneo 1,13 Millionen Zuschauer, was einem Marktanteil von 3,7 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 1,5 Prozent Marktanteil allerdings deutlich schwächer aus. "Wilsberg" ermittelte im Anschluss vor 1,2 Millionen Zuschauer. Das ließ den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf hervorragende 5,4 Prozent Marktanteil steigen, bei den 14- bis 49-Jährigen ging's auf 2,8 Prozent nach oben. Auch "Coppers" lief am späten Abend gut.

Auch der ARD-Ableger One setzte auf Krimi-Kost - und zwar auf die französische Serie "Agatha Christie: Mörderische Spiele". 390.000 Zuschauer sahen ab 20:15 Uhr zu. One weist die Folge in zwei Teilen aus, ab 21:16 Uhr waren noch 360.000 Zuschauer dabei. Während die Reichweite beim Gesamtpublikum weit hinter den ZDFneo-Werten lag, konnte "Agatha Christie" bei den 14- bis 49-Jährigen mit 1,7 Prozent Marktanteil ab 20:15 Uhr und 1,3 Prozent ab 21:16 Uhr durchaus mit "Einsatz in Hamburg" mithalten. Bedenkt man, dass ZDFneo im letzten Monat den fünffachen Marktanteil von One beim Gesamtpublikum und mehr als den dreifachen bei den 14- bis 49-Jähigen erreichte, dann ist das sehr beachtlich. Auch "Mord mit Aussicht" schlug sich danach mit 330.000 Zuschauern und Marktanteil von 1,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gut. "Sensitive Skin" und die "Tonight Show" konnten da nicht mithalten, lagen aber mit 0,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen trotzdem über dem Senderschnitt.