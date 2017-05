"Criminal Minds"-Spin-Off überraschend mit Rekord

© ABC Studios

Bislang bewegten sich die Marktanteile der neuen Sat.1-Serie "Criminal Minds: Beyond Borders" durchweg im einstelligen Bereich - in dieser Woche war das jedoch erstmals anders. Sehr mau verlief der Abend dagegen für Vox, kabel eins und RTL II.

Wirklich berauschend fielen die Quoten von "Criminal Minds: Beyond Borders" in den vergangenen Wochen nicht aus. Mit Marktanteilen um neun Prozent bewegte sich die neue Krimiserie zwar auf Höhe der Normalwerte von Sat.1 - doch wirklich nach vorne brachte das Spin-Off des US-Hits "Criminal Minds" den Sender bislang nicht. Umso überraschender, dass sich der Ableger in dieser Woche deutlich verbessern und einen neuen Bestwert erzielen konnte.

Mit 1,13 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern verzeichnete "Criminal Minds: Beyond Borders" am Donnerstag einen überzeugenden Marktanteil von 11,0 Prozent - das waren nicht nur über zwei Prozentpunkte mehr als vor sieben Tagen, sondern das erste Mal überhaupt, dass es zum Sprung in die Zweistelligkeit reichte. Die Gesamt-Reichweite fiel zudem mit 2,35 Millionen Zuschauern so hoch aus wie seit dem Serien-Start im März nicht mehr.

Marktanteils-Trend: Criminal Minds: Beyond Borders



Gemessen daran machten die beiden "Criminal Minds"-Wiederholungen im Anschluss etwas zu wenig aus dem Vorlauf: Hier gingen die Marktanteile auf 8,3 und 9,7 Prozent zurück. Immerhin: "Blindspot" steigerte sich am späten Abend wieder auf 10,5 Prozent und erzielte damit den besten Marktanteil im laufenden Jahr. Zuletzt hatte die Serie Anfang Dezember einen zweistelligen Wert einfahren können. Insgesamt blieben um 23:12 Uhr noch knapp eine Million Zuschauer dran, um eine neue Folge zu sehen.

Andernorts verlief der Abend indes deutlich bescheidener: So kam etwa kabel eins mit "Batman" ebenso wie die RTL-II-"Kochprofis" nicht über magere 3,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus. Auch Vox schaffte mit der US-Actionkomödie "Ride Along" zur besten Sendezeit gerade mal 3,5 Prozent. Nur 660.000 Zuschauer schalteten ein. Viel besser wurde es auch danach nicht: Mit "Death Race 3 - Inferno" kam der Sender nicht über einen Marktanteil von 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.