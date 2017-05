Sport1 überholt mit Eishockey Vox und kabel eins

© Sport1

Die Eishockey-WM ist eröffnet und sorgte aus deutscher Sicht für gute Nachrichten. Auch Sport1 darf sich freuen: Fast eine Million Zuschauer sahen das erste Spiel der Deutschen, womit der Sportsender am Abend sogar vor Vox und kabel eins landete.

Aus deutscher Sicht hätte der Start der Eishockey-WM kaum besser ausfallen können, stach die Nationalmannschaft doch zum Start mit einem 2:1 die USA aus. Freuen dürfte man sich darüber auch bei Sport1, wo die Partie übertragen wurde. Nachdem am Nachmittag beim Spiel zwischen Schweden und Russland bereits 290.000 Zuschauer einschalteten, fieberten bei der Partie der deutschen Nationalmannschaft im Abendprogramm dann sogar 950.000 Zuschauer mit. Sport1 erreichte damit starke 3,3 Prozent. In der Spitze sahen laut Sport1 sogar bis zu 1,8 Millionen Zuschauer zu.

In der Primetime drängelte sich Sport1 so unter anderem vor Vox, wo zwei Folgen von "Chicago Fire" von 830.000 bis 880.000 Zuschauern gesehen wurden. Die Kölner erreichten damit insgesamt Marktanteile von 2,8 und 2,9 Prozent. In der Zielgruppe unterhielt die Serie zwischen 530.000 und 550.000 Zuschauer, womit Vox Marktanteile von gar nicht mal so berauschenden 5,7 und 5,5 Prozent erzielte. Sport1 musste sich in dieser Altersgruppe mit der Eishockey-WM zwar dahinter einordnen, darf angesichts von durchschnittlich 360.000 Zuschauern und für den deutlich kleineren Sender starken 3,6 Prozent allerdings dennoch sehr zufrieden sein.

kabel eins ließ der Sportsender übrigens selbst in der Zielgruppe hinter sich. "Navy CIS: New Orleans" unterhielt dort zum Start in den Abend lediglich 300.000 Zuschauer in der Zielgruppe und konnte mit der zweiten Folge auch nur 10.000 hinzugewinnen. Mehr als miese 3,2 und 3,1 Prozent waren damit nicht zu holen. Insgesamt schalteten zunächst nur 680.000 Zuschauer ein, ehe sich die zweite Folge immerhin auf 850.000 Zuschauer steigerte. "The Mentalist" tat sich anschließend sehr schwer und brachte es zunächst nur auf 240.000 Zuschauer und 2,6 Prozent in der Zielgruppe. Die zweite Folge des Abends steigerte sich leicht auf 3,9 Prozent, ehe gegen Mitternacht bei der dritten Folge des Abends dann mit 320.000 Zuschauern in der Zielgruppe 6,3 Prozent zu holen waren.

Zufrieden sein darf man unterdessen auch beim Mini-Sender One. Der Film zur Serie "Türkisch für Anfänger" wurde dort ab 21:00 Uhr noch einmal wiederholt und unterhielt im Schnitt 220.000 Zuschauer, was einem Marktanteil von 0,8 Prozent entspricht. Besonders gut lief es für den Film in der Zielgruppe, wo mit 110.000 Zuschauern immerhin 1,1 Prozent erzielt wurden. Das mag erst einmal nicht nach viel klingen, ist allerdings mehr als das Doppelte des Senderschnitts. Zum Start in den Abend setzte One noch auf Dieter Nuhr und erreichte 200.000 Zuschauer. "Nuhr im Ersten " erreichte bei One damit insgesamt 0,6 Prozent. In der Zielgruppe schalteten 60.000 Zuschauer ein, was 0,7 Prozent entspricht.