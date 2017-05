Messies richten kabel eins schlimm zu, RTL II stark

© kabel eins

Während Vox mit seiner Talkshow "The Story of my Life" gewohnt schlechte Quoten eingefahren hat, sind bei kabel eins die Messies abgestürzt. Profitiert von der Schwäche der Konkurrenz hat RTL II, wo es zur Primetime richtig gut lief.

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hat RTL II am Dienstag einen guten Tag erwischt, der Sender landete sogar vor dem ZDF, dem Ersten und kabel eins. Sogar Vox lag mit 6,7 Prozent gar nicht weit entfernt. Zu verdanken hat RTL II das neben seinen Soaps am Vorabend auch einer relativ starken Primetime: Zur besten Sendezeit kam "Zuhause im Glück" am Dienstag auf 1,39 Millionen Zuschauer und 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch die "Bauretter" lagen im Anschluss bei sehr guten 7,1 Prozent, 1,05 Millionen Menschen waren hier noch mit dabei.

Und während RTL II in der Primetime punktete, schwächelte die Konkurrenz ebenda. Vox erreichte mit "The Story of my Life" nur 760.000 Zuschauer und 4,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Das war zwar der höchste Wert, der nach der Auftaktsendung erzielt wurde, aber auch das ist natürlich noch immer viel zu wenig für den Sender. "Goodbye Deutschland" steigerte sich erst spät ab 22:10 Uhr auf 8,4 Prozent.

Knapp hinter Vox landete am Dienstag sogar noch kabel eins. "Raus aus dem Zwang - Messie trifft Putz-Neurotiker" kam nur auf 750.000 Zuschauer, weniger waren es in den vergangenen Wochen noch nie. Dementsprechend fiel der Marktanteil in der Zielgruppe mit 3,8 Prozent ebenfalls so niedrig aus wie noch nie. Das "K1 Magazin" fiel danach sogar noch auf 3,0 Prozent zurück. Auch das sind gewichtige Gründe, weshalb kabel eins am Dienstag nur auf einen Tagesmarktanteil von 4,3 Prozent kam. Beim Gesamtpublikum musste man sich angesichts 2,9 Prozent sogar recht deutlich ZDFneo geschlagen geben, das mit 3,6 Prozent vorbeizog.