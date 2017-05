DMAX dreht am späten Abend mit Trödel so richtig auf

© Discovery Networks Deutschland

Der Männersender DMAX hat einen starken Tag erwischt: Am Donnerstag lief es schon in der Primetime gut. Am späten Abend zogen die Marktanteile aber so stark an, dass man nach Mitternacht sogar vor ProSieben, Sat.1 und RTL II lag. Grund: Der Trödel-Trend.



12.05.2017 - 09:57 Uhr von Timo Niemeier 12.05.2017 - 09:57 Uhr

Neben dem ZDF und RTL II versuchen auch Sender der zweiten Reihe vom derzeitigen Trödel-Trend zu profitieren. DMAX etwa, das seit geraumer Zeit "Auction Hunters - Zwei Asse machen Kasse" mit großem Erfolg zeigt. Zwei Folgen der Reality-Reihe kamen am Donnerstag zur besten Sendezeit auf 210.000 und 290.000 Zuschauer, bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte das Format 1,3 und 1,8 Prozent. Richtig gut lief es dann aber für die nächtlichen Wiederholungen im Programm. Diese wurden nach Mitternacht noch von 340.000 und 220.000 Menschen gesehen.





Aufgrund der sehr späten Uhrzeit lagen die Marktanteile deutlich höher als noch in der Primetime. Und so konnte sich DMAX über starke 7,0 und 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe freuen - damit lag man um diese Uhrzeit sogar vor ProSieben, Sat.1 und RTL II. Doch schon ab 21:15 Uhr gingen die Marktanteile kontinuierlich nach oben: Zwei Folgen "Baggage Battles" erreichten 410.000 und 340.000 Zuschauer, mit den erzielten 2,9 und 2,5 Prozent Marktanteil kann man beim Sender sehr zufrieden sein. "Mysterien von oben - Rätselhafte Satellitenbilder" steigerte sich im Anschluss sogar noch auf 2,8 und 4,5 Prozent.

Bei ZDFneo lockte "Sperling und die Angst vor dem Schmerz" ab 20:15 Uhr 710.000 Menschen vor die TV-Geräte, das hatte beim Gesamtpublikum gute 2,4 Prozent Marktanteil zur Folge. Bei den jungen Zuschauern blieb der Sender bei 0,8 Prozent hängen. Die "heute-show" steigerte den Wert in der jungen Zielgruppe danach immerhin auf 1,3 Prozent, diesen Wert holte auch das "Neo Magazin Royale" ab 22:15 Uhr. Doch während Oliver Welke insgesamt auf 600.000 Zuschauer und 2,2 Prozent Marktanteil kam, landete Jan Böhmermann nur bei 270.000 Zuschauern und 1,2 Prozent.

Bei Sixx erreichte zur besten Sendezeit eine neue Folge von "Vampire Diaries" Quoten deutlich über dem Senderschnitt: 190.000 Zuschauer schalteten ein, wobei 170.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt waren. In der Zielgruppe bescherte das dem Sender sehr gute 1,7 Prozent. "iZombie" und "Scream Queens" fielen danach aber schnell auf 1,3 und 1,2 Prozent zurück. "Smallville" machte seine Sache ab 23 Uhr mit 80.000 Zuschauern und 0,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nicht besser.

