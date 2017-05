"Versicherungsdetektive" bringen RTL nur leichte Besserung

© RTL / Stefan Gregorowius

Weil "Meet the Parents" nur schwache Quoten geholt hat, nahm RTL die Sendung kurzfristig aus dem Programm und zeigt stattdessen neue Folge der "Versicherungsdetektive", doch auch die haben Probleme. In der Primetime landete RTL hinter ProSieben.



15.05.2017 - 09:25 Uhr von Timo Niemeier 15.05.2017 - 09:25 Uhr

RTL hat mit einem schwachen Tagesmarktanteil in Höhe von 11,8 Prozent den Sonntag gewonnen, kein anderer Sender kam bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen noch höheren Wert. Zu verdanken haben die Kölner das vor allem der Formel 1: Das Rennen aus Barcelona erreichte am Nachmittag mehr als vier Millionen Menschen und 25,9 Prozent Marktanteil. Ansonsten war es ein mauer Tag: Die "Versicherungsdetektive" erreichten am Vorabend nur 920.000 junge Zuschauer und 10,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Damit machten die "Versicherungsdetektive" ihre Sache besser als zuletzt "Meet the Parents", das RTL aufgrund der schwachen Quoten ja kurzfristig aus dem Programm nahm. Ein echter Überflieger ist die Dokusoap aber auch nicht - insgesamt sahen 1,97 Millionen Menschen zu. Und auch in der Primetime holte RTL ausbaufähige Quoten: "The Return of the First Avenger" kam auf 1,39 Millionen junge Zuschauer, das entsprach 12,4 Prozent. ProSieben erreichte zur gleichen Zeit mit der Komödie "Taffe Mädels" 1,52 Millionen Zuschauer und 13,2 Prozent. Bei der Gesamt-Reichweite lagen RTL und ProSieben gleichauf: Beide Filme unterhielten im Schnitt 2,22 Millionen Menschen.

Dafür war bei ProSieben die Not am Vorabend noch größer: Nachdem schon die "Simpsons" um 18:10 Uhr mit nur 7,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe enttäuschten, fiel "The Big Bang Theory" danach auf nur noch 5,7 Prozent - das Zusammenspiel der beiden Serien ist also nach wie vor nicht ideal. "Galileo" steigerte sich im Anschluss wieder auf 8,7 Prozent, 1,08 Millionen Menschen sahen sich das Wissensmagazin an.

Der Tagessieg bei den jungen Zuschauern ging an Das Erste: Die "Tagesschau" lockte nämlich 2,12 Millionen junge Menschen vor die TV-Geräte, auch der "Polizeiruf" in der Primetime war mit 2,03 Millionen sehr gefragt. Mit 20,5 und 16,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich Das Erste deutlich ab. Und auch insgesamt lagen die "Tagesschau" (7,59 Mio) und der Krimi (7,69 Mio) in Front.

