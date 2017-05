RTL wirft "Meet the Parents" aus dem Programm

© RTL/Frank Hempel

Nachdem die Zuschauer Daniel Hartwich bei "Meet the Parents" versetzt haben, zieht RTL nun Konsequenzen und nimmt das Format bereits am kommenden Sonntag aus dem Programm.

Nachdem "Meet the Parents" Ende April schon nur mit knapp unter 10 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gestartet ist, ging es in Woche 2 noch auf 8,6 Prozent nach unten. Nicht mal eineinhalb Millionen Zuschauer sahen zu. Angesichts dessen zieht RTL nun kurzfristig Konsequenzen und nimmt das von Daniel Hartwich moderierte Castingformat aus dem Programm. Die verbliebenen vier Episoden werden somit vorerst nicht gezeigt.

Stattdessen übernehmen am Sonntagvorabend "Die Versicherungsdetektive". Zwei Folgen waren kürzlich bereits Anfang April zu sehen - mit eher überschaubarem Erfolg mit im Schnitt 12,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Nun zeigt RTL kurzfristig sechs weitere, neue Episoden mit den Versicherungsdetektiven Patrick Hufen und Timo Heitmann und den Sachverständigen Ralph Schweda und Heinz Dederichs.