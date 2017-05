"Story of my Life" geht mit Mini-Aufschwung zu Ende

© Vox

Ein Erfolg war die neue Talkshow "The Story of my Life" für Vox gewiss nicht - doch zum Abschluss fielen die Quoten zumindest nicht mehr ganz so schlimm aus wie noch vor wenigen Wochen. Richtig gut verlief der Abend für RTL II und ZDFneo.



17.05.2017 - 09:12 Uhr von Alexander Krei 17.05.2017 - 09:12 Uhr

Trotz schwacher Quoten hielt Vox in den vergangenen Wochen an seiner Talkshow "The Story of my Life" fest - und wenn man den ernüchternden Zahlen etwas Positives abgewinnen will, dann ist es wohl der leichte Aufwärtstrend der letzten Folgen. Vom zwischenzeitlichen Tief mit gerade mal noch 2,4 Prozent Marktanteil konnte sich die von Désirée Nosbusch präsentierte Sendung jedenfalls deutlich erholen: Beim Staffel-Finale reichte es nun jedenfalls immerhin für einen Marktanteil von 4,6 Prozent in der Zielgruppe.

Insgesamt waren zur besten Sendezeit im Schnitt 800.000 Zuschauer dabei, die sich für das Leben von Guido Maria Kretschmer und seinem Partner interessierten - von den Auftakt-Quoten blieb "The Story of my Life" damit aber auch diesmal wieder ein gutes Stück entfernt. Die erste Folge mit Boris und Lilly Becker hatte im April noch mehr als 1,3 Millionen Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Besser wurde es aus Quotensicht übrigens nicht mehr: Die Wiederholung der erstmals im Dezember gesendeten Sendung "Fremde Freunde - Die unerwartete Begegnung" mit Kretschmer hielt anschließend nur 670.000 Zuschauer vor dem Fernseher und blieb mit einem Marktanteil von 4,2 Prozent blass.

Zuschauer-Trend: The Story of my Life



Auf ganz ähnlichem Niveau war am Dienstag auch kabel eins unterwegs: Dort enttäuschte die Dokusoap "Raus aus dem Zwang - Messie trifft Putz-Neurotiker" mit nur 720.000 Zuschauern sowie 4,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Bei RTL II kann man dagegen mit seinem Dokusoap-Programm zufrieden sein: Nachdem "Zuhause im Glück" auf 1,22 Millionen Zuschauer gekommen war, hielten "Die Bauretter" noch 1,05 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. In der Zielgruppe beliefen sich die Marktanteile beider Formate auf 6,7 und 6,8 Prozent - ein schöner Erfolg für den Sender.

Mehr Zuschauer als Vox, kabel eins und RTL II, aber im Übrigen auch mehr Zuschauer als Sat.1 und ProSieben lockte am Dienstagabend ZDFneo an: Dort verbuchte die Wiederholung des Krimis "München Mord" im Schnitt nämlich 1,81 Millionen Zuschauer, die den Marktanteil auf starke 6,5 Prozent trieben. Auch beim jungen Publikum sah es mit 4,2 Prozent richtig gut aus. Erfolgreich war ZDFneo zudem im Anschluss mit "Letzte Spur Berlin", das noch 1,06 Millionen Zuschauer verzeichnete.

Teilen