Erfolgreiche Staffel: "Cobra 11" steigerte sich kräftig

© RTL / Gordon Mühle

Zum Staffel-Finale musste "Alarm für Cobra 11" den Tagessieg zwar noch einmal den "Topmodels" von ProSieben überlassen, doch Grund zur Unzufriedenheit dürfte in Köln kaum bestehen: Die Serie war deutlich erfolgreicher als in den Jahren zuvor.



19.05.2017 - 08:44 Uhr von Alexander Krei 19.05.2017 - 08:44 Uhr

RTL und die Produktionsfirma Action Concept haben im Falle von "Alarm für Cobra 11" offensichtlich an den richtigen Stellschrauben gedreht. Nachdem die vergangenen Staffeln des Dauerbrenners mitunter recht mäßige Quoten verzeichneten, lag der Marktanteil der nun zu Ende gegangenen Staffel im Schnitt bei etwa 16 Prozent und damit deutlich über den Normalwerten des Senders. Auch beim Staffel-Finale stimmten die Quoten: Mit 1,44 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern verzeichnete die Actionserie am Donnerstag noch einmal gute 15,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Marktanteils-Trend: Alarm für Cobra 11



Insgesamt schalteten 2,71 Millionen Zuschauer ein, ehe sich eine Wiederholung im Anschluss mit 2,33 Millionen Zuschauern und 12,4 Prozent Marktanteil ein gutes Stück schwerer tat. Um 22:15 Uhr blieb ein weiterer Aufguss sogar bei nur 10,3 Prozent hängen. An "Germany's next Topmodel" kam RTL damit in dieser Woche nicht vorbei: Das Halbfinale der ProSieben-Show setzte sich beim jungen Publikum erneut an die Spitze und baute ihren Marktanteil auf 17,2 Prozent aus. 2,45 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei, genauso viele waren es auch schon sieben Tage zuvor. "red!" kam danach noch auf 1,33 Millionen Zuschauer sowie gute 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Keine allzu guten Nachrichten gibt es unterdessen für die US-Serie "Criminal Minds: Beyond Borders", deren Ende gerade in den USA beschlossen wurde (DWDL.de berichtete). Aus Quotensicht dürfte der Schmerz darüber bei Sat.1 nicht so groß sein, denn angesichts von nur 1,97 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8,9 Prozent in der Zielgruppe bewegte sich die Serie in dieser Woche allenfalls im Mittelmaß. Viel besser wurde es auch im weiteren Verlauf des Abends nicht: Zwei Wiederholungen von "Criminal Minds" erzielten ebenso zweistellige Marktanteile wie "Blindspot" zu später Stunde.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum waren am Donnerstag die Öffentlich-Rechtlichen nicht zu schlagen - hier war es der ZDF-Film "Ein Dorf rockt ab", der mit 3,83 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,4 Prozent die Marktführerschaft ergatterte. "Hirschhausens Quiz des Menschen" blieb mit 3,42 Millionen Zuschauern dagegen recht blass. Das ZDF drehte am späten Abend zudem noch einmal mächtig auf: "Markus Lanz" kam um 23:19 Uhr auf 1,80 Millionen Zuschauer, die einem stolzen Marktanteil von 16,3 Prozent entsprachen.

Teilen