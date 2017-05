Bundesliga-Relegation siegt mit schwächeren Quoten

© Mr. Nico / photocase

Das Hinspiel der Bundesliga-Relegation zwischen Wolfsburg und Braunschweig hat bei Jung und Alt den Tagessieg eingefahren. Mit den Quoten der Vorjahre konnte die Partie aber nicht mithalten. Das ZDF erwies sich zudem als starker Gegner.



26.05.2017 - 09:05 Uhr von Alexander Krei 26.05.2017 - 09:05 Uhr

In diesen Tagen geht es in der Bundesliga wieder um den Auf- und Abstieg, doch so groß wie in den vergangenen Jahren war das Interesse des Publikums am ersten Entscheidungsspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Eintracht Braunschweig am Donnerstag noch nicht. Während das Hinspiel zwischen Frankfurt und Nürnberg vor einem Jahr von mehr als sieben Millionen Fans gesehen wurde, zählte Das Erste diesmal lediglich 5,87 Millionen Zuschauer.

Der Marktanteil in Höhe von 20,2 Prozent kann sich aber dennoch sehen lassen. Zudem war der Übertragung der Tagessieg nicht zu nehmen, auch wenn sich das ZDF ebenfalls sehr wacker schlug: Dort punktete die Komödie "Von Erholung war nie die Rede" bei durchschnittlich 5,19 Millionen Zuschauern, die den Marktanteil auf stolze 18,0 Prozent klettern ließen. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr der Film mit Andrea Sawatzki immerhin noch 7,9 Prozent Marktanteil ein.

Auch hier war die Relegation allerdings nicht zu schlagen: 1,88 Millionen junge Zuschauer und ein Marktanteil von 18,8 Prozent reichten, um auch das Finale von "Germany's next Topmodel" hinter sich zu lassen (DWDL.de berichtete). Die Rahmenberichterstattung hatte zudem bereits gute 15,8 Prozent Marktanteil erzielen können, insgesamt waren hier 4,52 Millionen Zuschauer dabei. Solche Quoten waren tagsüber für den überlangen Finaltag der Amateure nicht drin: Hier bewegten sich die Marktanteile der stundenlangen Live-Übertragungen aber zumindest durchweg im zweistelligen Bereich.

Im Anschluss an die Relegation interessierten sich unterdessen 2,36 Millionen Zuschauer für die Dokumentation "Putins Generalprobe", ehe Carolin Kebekus mit "PussyTerror TV" schließlich noch 1,62 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt. Während es beim Gesamtpublikum für einen eher mäßigen Marktanteil von 10,3 Prozent reichte, sprach die Comedyshow vor allem die Jüngeren an: Bei den 14- bis 49-Jährigen lag "PussyTerror TV" mit 11,8 Prozent jedenfalls deutlich über den Normalwerten des Ersten.

