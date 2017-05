Harry Potter schlägt sich wacker, Tief für "Prison Break"

© 2017 Fox Broadcasting

Gegen den DFB-Pokal war am Samstag natürlich kein Kraut gewachsen, doch ZDF, RTL und Sat.1 schlugen sich zumindest zeitweise recht ordentlich. Für ProSieben lief es dagegen nicht berauschend, "Prison Break" verlor bei RTL II weiter an Boden.



28.05.2017 - 09:02 Uhr von Alexander Krei 28.05.2017 - 09:02 Uhr

Abseits des Pokalfinals war es für die Konkurrenz des Ersten am Samstag erwartungsgemäß schwer, gute Quoten zu erzielen. Und doch gelang es gleich mehreren Sendern, nicht vollends baden gehen. Die meisten Menschen versammelte das ZDF vor dem Fernseher, wo eine Wiederholung der Krimireihe "Der Kommissar und das Meer" von immerhin 3,17 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Der Marktanteil lag bei überzeugenden 12,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Die Jüngeren waren dagegen nicht so sehr im Krimi-Fieber, wie der Marktanteil von 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zeigt.

Hier wusste nicht zuletzt Sat.1 zu überzeugen: Mit 830.000 jungen Zuschauern verzeichnete "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" einen guten Marktanteil von 10,4 Prozent in der Zielgruppe. 1,51 Millionen Zuschauer waren insgesamt dabei. RTL brachte es zunächst mit seiner Rankingshow über "Die 100 kuriosesten Gänsehaut-Momente" auf 1,58 Millionen Zuschauer sowie 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, steigerte sich im weiteren Verlauf des Abends mit dem aufgewärmten Auftritt von Mario Barth im Olympiastadion allerdings noch auf grundsolide 11,6 Prozent.

Von solchen Werten blieb ProSieben dagegen weit entfernt: Dort konnten sich um 20:15 Uhr gerade mal 740.000 Zuschauer für die Komödie "Der perfekte Ex" begeistern, sodass in der Zielgruppe ein desolater Marktanteil von 6,1 Prozent eingefahren wurde. Auch "Step Up: Miami Heat" bewegte sich anschließend mit nur 6,4 Prozent auf diesem schwachen Niveau. Noch etwas schwächer lief's indes für den Spielfilm "Rubbeldiekatz", auf den Vox gegen das Pokalfinale setzte. Lediglich 5,0 Prozent betrug der Marktanteil in der Zielgruppe, erst mit "Medical Detectives" zog das Interesse später an.

Für RTL II gab es unterdessen am Samstagabend gar nichts zu holen: Dort markierte "Prison Break" mit nur noch 400.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 3,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen neue Tiefstwerte. "Warehouse 13" fiel anschließend gar zeitweise auf 2,3 Prozent zurück. Und auch kabel eins erreichte mit "Hawaii Five-0" zur besten Sendezeit zunächst deutlich weniger als drei Prozent der jungen Zuschauer.

