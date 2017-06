"Traumfrau gesucht": Kein Interesse an der Hochzeit

© RTL II

Was als Höhepunkt der aktuellen Staffel gedacht war, geriet aus Quotensicht zum Tiefschlag: Das Staffelfinale von "Traumfrau gesucht" mit der Hochzeit von Walther und Maria holte nicht mal 3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.



06.06.2017 - 09:20 Uhr von Uwe Mantel 06.06.2017 - 09:20 Uhr

Mit im Schnitt weniger als 5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe war die aktuelle Staffel von "Traumfrau gesucht" für RTL II schon generell kein Erfolg - und zum Abschluss am Montag gab's ausgerechnet zur Hochzeit von Walther und Maria einen neuen Tiefstwert: Nur 2,9 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen am Pfingstmontag. 640.000 Zuschauer sahen insgesamt zu, auch absolut gesehen, war das ein Staffel-Tiefstwert. Den Auftakt im April hatten noch über eine Million Zuschauer eingeschaltet. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 2,1 Prozent.

Immerhin: "Exclusiv - Die Reportage", das im Anschluss nochmal das Thema "Traumfrau gesucht! Letzte Hoffnung Osten" aufgriff, steigerte sich leicht auf 3,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, lag damit aber trotzdem klar unter dem Senderschnitt. "Mjunik" musste sich am späten Abend mit 2,9 Prozent Marktanteil zufrieden geben.

Hochzeiten standen auch schon am Vorabend im Mittelpunkt. Ab 19 Uhr blickten Daniela und Lucas nochmal auf die Katzenberger-Hochzeit von vor einem Jahr zurück. Mehr als 4,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen waren damit aber nicht zu erzielen. Am besten lief noch das Hochzeits-Special von "Frauentausch", das am Nachmittag 5,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einfahren konnte.

Teilen