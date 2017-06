"House of Cards": Sky bejubelt hohe OTT-Nutzung

© Sky Deutschland/David Giesbrecht

Die fünfte Staffel von "House of Cards" ist für Sky vor allem dank einer hohen On-Demand-Nutzung ein Erfolg. Wie der Bezahlsender mitteilte, liegt der Anteil der nicht-linearen Nutzung der Politserie aktuell bei fast 70 Prozent.



12.06.2017 - 10:02 Uhr von Alexander Krei 12.06.2017 - 10:02 Uhr

Nimmt man die Quoten der linearen Ausstrahlung zum Maßstab, dann war der Auftakt der fünften Staffel von "House of Cards" bei Sky in der vorigen Wochen ernüchternd. Die ersten Folgen der gefeierten Politserie mit Kevin Spacey in der Hauptrolle erzielten bei Sky Atlantic HD mitunter Zuschauerzahlen im nicht-messbaren Bereich. Dass Sky jetzt dennoch über einen Erfolg jubelt, hängt mit vergleichsweise hohen Abrufzahlen zusammen.

Nach Angaben des Bezahlsenders brachten es die 13 auf einmal zur Verfügung gestellten neuen Folgen seit dem 30. Mai über sämtliche Ausspielwege hinweg - also auch Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket - auf 1,12 Millionen Kontakte. Die fünfte Staffel der Serie liege damit 160 Prozent über der im vergleichbaren Zeitraum erzielten Reichweite der vierten Staffel, heißt es aus Unterföhring. Der Nutzungsanteil der ersten Doppelfolge mobil und auf Abruf lag demnach bei 68 Prozent und erhöhte sich damit im Vergleich zur vorherigen Staffel um 26 Prozent.

"Bereits in der ersten Woche nach Start der neuen Staffel zeigen die Rekordreichweite und insbesondere die hohe OTT-Nutzung: Nicht nur die Underwoods sind zurück, auch das Fieber der Fans ist wieder da", so Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning bei Sky Deutschland.

