Hirschhausens "Check-up" startet gut, ZDF-Krimi siegt

13.06.2017 - 09:44 Uhr von Timo Niemeier 13.06.2017 - 09:44 Uhr

"Für mich war es selbst ein großes Experiment, weil ich ohne Drehbuch an die Orte gegangen bin – nicht als Moderator, Komiker oder Wissender, sondern als Fragender, privat und leise." Das hat Eckart von Hirschhausen im DWDL.de-Interview über seine neue Dokureihe "Check-up" gesagt. Nach dem Auftakt lässt sich festhalten: Das Publikum hat durchaus Gefallen daran, Hirschhausen mal in dieser etwas anderen Rolle zu sehen. 3,31 Millionen Menschen sahen sich die erste Ausgabe der Dokureihe an, in der sich Hirschhausen in einem Seniorenheim einquartierte. Das entsprach 12,2 Prozent Marktanteil. Das groß aufgezogene "Hirschhausens Quiz des Menschen" erreichte zuletzt unwesentlich mehr Zuschauer.

Auch das Zusammenspiel mit "hart aber fair", wo es im Anschluss um die Altenpflege ging, verlief prächtig. Hier sahen sogar 3,34 Millionen Menschen zu, auch das hatte gute 12,0 Prozent Marktanteil zur Folge. Und während die Talkshow beim jungen Publikum nur 5,3 Prozent erreichte, holte die Doku mit Eckart von Hirschhausen immerhin 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Den Tagessieg musste man aber dem ZDF überlassen, das mit dem Krimi "Verhängnisvolle Nähe" auf 4,88 Millionen Zuschauer kam und 17,5 Prozent Marktanteil einfuhr. Doch der Film war nicht nur bei den alten Menschen beliebt, auch viele Jüngere schalteten ein. So lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei sehr guten 9,7 Prozent, 860.000 Menschen aus dieser Altersklasse sahen zu.

