Bestwert: "Sing meinen Song" macht Vox zum Marktführer

Weil alles in allem spürbar weniger Zuschauer vor dem Fernseher saßen als in den letzten Wochen, "Sing meinen Song" seine Reichweite aber weitgehend halten konnte, schoss der Marktanteil in die Höhe. Vox sicherte sich den Tagessieg in der Zielgruppe.



14.06.2017 - 08:55 Uhr von Uwe Mantel 14.06.2017 - 08:55 Uhr

15,4 Prozent - mit diesem Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen holte "Sing meinen Song" in dieser Woche nicht nur den besten Marktanteil dieser Staffel und konnte sich im Vergleich zur letzten Ausgabe um 2,7 Prozentpunkte steigern, sondern markierte auch den zweitbesten Wert in der gesamten Geschichte des Formats. Die Befürchtungen, dass "Sing meinen Song" ohne Xavier Naidoo als Gastgeber Probleme bekommen könnten, haben sich bislang also als völlig unbegründet erwiesen.

Dass der Marktanteil so deutlich anstieg, ist aber vor allem der Tatsache zu verdanken, dass "Sing meinen Song" seine Zuschauer weitgehend halten konnte, während die TV-Nutzung insgesamt deutlich zurückging. Zum Einen lockte in der vergangenen Woche noch das Testspiel der Nationalelf mehr Zuschauer vor den Fernseher, zum Anderen sind derzeit im Süden des Landes Ferien, die viele für Urlaubsreisen nutzen, was für insgesamt sinkende Reichweiten sorgt. Auch bei "Sing meinen Song" ging die Reichweite von 2,14 auf 2,03 Millionen Zuschauer zurück, anderswo aber eben deutlich stärker. "Die Moses-Pelham-Story" konnte im Anschluss dann den Marktanteil noch bei hervorragenden 13,0 Prozent halten, ehe "Meylensteine" mit nur 5,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen enttäuschte.

"Sing meinen Song" sicherte Vox unterdessen sogar den Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen vor den "Bones"-Wiederholungen, die RTL aber trotzdem recht gute 13,6 und 14,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einbrachten. ProSieben blieb mit den "Simpsons" hingegen im einstelligen Bereich, Schweighöfers "Russendisko" hatte bei Sat.1 mit 6,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen überhaupt keine Chance und ließ im Anschluss auch der "Akte" keine Chance, die nicht über 6,1 Prozent Marktanteil hinauskam.

Bei kabel eins kann man unterdessen mit 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe für "Achtung Abzocke" und 5,6 Prozent fürs "K1 Magazin" recht zufrieden sein. Bei RTL II zeigte man im Vorfeld der neuen "Trödeltrupp"-Folgen, die in der kommenden Woche starten, schonmal "Trödelboom und Schnäppchenjagd! Die große Welt der kleinen Geschäfte". Ein richtiger Boom war hier aus Quotensicht allerdings noch nicht auszumachen: Der Marktanteil lag bei mäßigen 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dafür drehte RTL II am späten Abend mit "Urlaub extrem: Luxus vs. Low Budget" auf: Der Marktanteil schoss hier auf 8,4 Prozent nach oben.

Beim Gesamtpublikum dominierte wie dienstags üblich Das Erste das Geschehen. "In aller Freundschaft" sicherte sich mit 5,35 Millionen Zuschauern den Tagessieg, zuvor hatte "Um Himmels Willen" bereits 4,8 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher versammeln können. Das ZDF musste sich mit seiner "ZDFzeit"-Reihe über Königliche Dynastien klar hintenanstellen und erreichte nur 2,38 Millionen Zuschauer. Meistgesehene ZDF-Sendung war stattdessen das "heute-journal", das 3,63 Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten.

