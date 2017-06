"Bachelorette" startet gut, aber mit Luft nach oben

© RTL/Arya Shirazi

Nach der Pause im vergangenen Jahr bespielt RTL den Mittwoch im Sommer nun wieder mit der "Bachelorette". Zum Auftakt holte die Kuppelshow den Primetimesieg in der Zielgruppe, doch Luft nach oben besteht. Bei ProSieben konnte "This Is Us" den Marktanteil steigern.



15.06.2017 - 08:58 Uhr von Marcel Pohlig 15.06.2017 - 08:58 Uhr

Ein durchschlagener Erfolg war "Die Bachelorette" zuletzt nicht, sodass RTL im vergangenen Jahr auf eine Ausstrahlung verzichtete. In diesem Sommer darf "Die Bachelorette" nun aber wieder ihre Rosen verteilen und sorgte zumindest zum Start für solide Quoten. Ein wenig Luft nach oben besteht allerdings noch: 1,08 Millionen Zuschauer schalteten ein, womit RTL einen Marktanteil von 14,2 Prozent erreichte. Insgesamt reichte es am lauen Sommerabend für durchschnittlich 1,80 Millionen Zuschauer. Zu früh freuen sollte man sich in Köln angesichts der Werte allerdings noch nicht: An den "Bachelor" kam die "Bachelorette" nicht heran und ohnehin ging es in der Vergangenheit nach der Auftaktfolge immer erst einmal nach unten.

Von der insgesamt geringeren Fernsehnutzung profitierte unterdessen am Mittwochabend auch ProSieben. Dort ging es für "Grey's Anatomy" absolut zwar auf 820.000 Zuschauer nach unten, der Marktanteil stieg im Gegensatz dazu aber auf gute 11,4 Prozent. Insgesamt verfolgten 1,13 Millionen Zuschauer die Serie. Auch dem zum Sorgenkind gewordenen Hoffnungsbringer "This Is Us" half das Wetter ein wenig auf die Sprünge, kletterte der Marktanteil doch wieder leicht auf siebeneinhalb Prozent. Mit nur 610.000 Zuschauern waren es dennoch wieder weniger Zuschauer. Insgesamt bewegte sich "This Is Us" mit 860.000 Zuschauern auf dem Niveau der Vorwoche. "Supergirl" kam anschließend mit nur 5,1 Prozent unter die Räder, auch "Gotham" konnte mit nur 4,3 Prozent nichts reißen.

Ganz anders lief es für RTL II, das erst im Verlauf des Abends zulegen konnte. "Wunschkinder – Der Traum vom Babyglück" überzeugte dort mit 510.000 Zuschauern in der Zielgruppe, was dem Sender einen Marktanteil von 6,9 Prozent bescherte. Insgesamt schalteten 670.000 Zuschauer ein. "Die Babystation" tat sich zuvor mit nur 370.000 Zuschauern und 4,6 Prozent deutlich schwerer, "Teenie-Mütter – Wenn Kinder Kinder kriegen" enttäuschte zum Start in den Abend mit gerade einmal 270.000 Zuschauern und mauen 3,8 Prozent.

Auch Sat.1 wusste am Mittwochabend nicht zu überzeugen. Nachdem "21 Schlagzeilen" dort vor nur einer Woche noch an der Zweistelligkeit kratzte, nahm die Schnippselsendung diesmal wieder deutlichen Abstand von dieser Marke. Nur 480.000 Zuschauer konnten sich für die Rankingshow erwärmen, womit Sat.1 gerade einmal 6,2 Prozent erreichte. Insgesamt sahen 1,17 Millionen Zuschauer zu. Immerhin: "Dem Tod auf der Spur" konnte sich im Anschluss auf 1,27 Millionen Zuschauer steigern. In der Zielgruppe waren bei konstanter Zuschauerzahl aber auch nicht mehr als 6,8 Prozent drin.

