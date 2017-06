"Trödeltrupp" fällt sogar noch hinter kabel eins zurück

© RTL II

Mit Spezialausgaben seines "Trödeltrupps" will RTL II den Sommer bestreiten, zum Auftakt ging das jedoch gehörig schief. Das Format fiel auf einen Tiefpunkt und musste sich sogar kabel eins geschlagen geben, wo "Achtung Abzocke" Probleme hatte.



Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,5 Prozent lag RTL II am Dienstag nur hauchdünn vor kabel eins, das auf 4,4 Prozent kam. Beide Sender können damit überhaupt nicht zufrieden sein, reihten sie sich damit doch auch recht deutlich hinter dem Ersten und dem ZDF ein. Vor allem in der Primetime hatten beide Sender Probleme: Der Auftakt in die neue Staffel der "Trödeltrupps" verlief für RTL II mit 320.000 jungen Zuschauern überhaupt nicht nach Plan. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei schlechten 3,7 Prozent. Dieser Wert ist der schlechteste, den das Format jemals eingefahren hat. Insgesamt schalteten 930.000 Menschen ein.

RTL II musste sich in der Zielgruppe sogar kabel eins geschlagen geben, das mit einer neuen Folge von "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern - auf der Spur" aber auch große Probleme hatte. 390.000 junge Zuschauer sahen zu, das entsprach 4,5 Prozent Marktanteil. Insgesamt kam das Format auf 810.000 Zuschauer und musste sich damit sogar noch hinter dem "Trödeltrupp" einsortieren. Am späten Abend erreichte auch das "K1 Magazin" nur 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Sehr gut lief es dagegen für einige kleine Sender: ZDFneo etwa erreichte mit den Krimi "Ostfriesenkiller" 1,69 Millionen Zuschauer und 6,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. "Letzte Spur Berlin" wollten danach noch 1,24 Millionen Menschen sehen, auch das reichte noch für sehr gute 5,0 Prozent. ZDFneo erreichte damit am Dienstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 4,1 Prozent und lag damit nicht nur vor kabel eins und RTL II, sondern auch vor ProSieben. Bei den jungen Zuschauern war man zudem der erste Verfolger der großen acht Sender.

RTL Nitro kam mit dem Film "King Kong" zur Primetime auf 480.000 Zuschauer und 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Piranhas" steigerte sich später sogar noch auf 3,5 Prozent. Aber auch bei DMAX kann man mit seinen "Abholzern" zufrieden sein, die 1,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhren. "Männer der See" landeten ab 22:15 Uhr sogar noch bei 2,5 Prozent. Und bei One punkteten einmal mehr zwei Folgen von "Doctor Who" mit jeweils 1,1 und 1,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Gut lief es übrigens auch beim kleinen Deluxe Music, das am Dienstag auf einen Zielgruppen-Tagesmarktanteil in Höhe von 1,0 Prozent kam und seine Normalwerte damit verdoppelte.

