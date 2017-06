"Bachelorette" mit Rekord, riesige Probleme in der Daytime

© RTL/Arya Shirazi

Nach einem recht ordentlichen Start in der vergangenen Woche steigerte sich "Die Bachelorette" auf den besten Wert seit der Neuauflage 2014. Doch während es abends für RTL prächtig lief, ist der Blick in den Nachmittag überaus ernüchternd.



22.06.2017 - 08:45 Uhr von Uwe Mantel 22.06.2017 - 08:45 Uhr

Zunächst zu den guten Nachrichten für RTL: "Die Bachelorette" konnte in der zweiten Woche rund 200.000 Zuschauer hinzugewinnen, trotz eines sommerlichen Abends und Konkurrenz durch Fußball im ZDF saßen somit am Mittwochabend 2,01 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher und sahen dem Gebalze der Männer um die "Bachelorette" zu. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zog um fast zwei Prozentpunkte an und lag mit 16,0 Prozent sogar so hoch wie noch nie seit das Format im Jahr 2014 neu aufgelegt worden war.

Zuvor hatte schon "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" seine Sache wieder sehr gut gemacht und starke 20,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielen können. "Stern TV" lief später am Abend mit 13,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zumindest halbwegs solide. 1,83 Millionen Zuschauer sahen hier insgesamt zu.

Aber wehe wehe wehe, wenn ich auf den Nachmittag sehe: Dort will RTL bekanntlich ein Stück weit weg von Scripted Reality und experimentiert daher mit neuen Formaten. "Verkauf's zu Haus" ist aber wohl kaum die Lösung für die Quotenprobleme: Nach ohnehin schon mäßigen 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen am Montag und 8,0 Prozent am Dienstag ging's am Mittwoch auf miserable 5,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinab.

Problematisch war dann, dass man bislang nicht nur keine anderen Zuschauer für sich gewinnen konnte, sondern die Scripted-Reality-Fans auch noch verschreckte. Das führte jedenfalls dazu, dass der "Blaulicht-Report" im Anschluss sogar noch schlechter lief und mit 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein völlig desolates Bild abgab. "Verdachtsfälle" berappelte sich danach leicht auf 5,8 Prozent, "Betrugsfäle" auf 9,3 Prozent. Erst "Unter Uns" sorgte dann wieder für ordentliche 14,2 Prozent Marktanteil. Klar scheint damit: Der geplante Umbau des Nachmittags wird für RTL ein ziemlich beschwerlicher Weg.

