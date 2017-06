"Nachsitzen!" schlägt Luke Mockridge im Fernduell

© MG RTL D/Frank Hempel

Nachdem Sat.1 mit "Luke! Die Schule und ich" beim Publikum punktete, kündigte auch RTL rasch seine Schulshow "Nachsitzen!" an. Die startete nun mit starken Quoten. Am Nachmittag endete der Test "Verkauf's zu Haus" dagegen mit mageren Quoten.



24.06.2017 - 09:14 Uhr von Marcel Pohlig 24.06.2017 - 09:14 Uhr

Sonderlich kreativ oder gar innovativ war RTL nicht, als kurz nach "Luke! Die Schule und ich" eine eigene Show rund ums Thema Schule an den Start gebracht wurde. Den Zuschauern ist dies aber offensichtlich weitestgehend egal: Mit insgesamt 2,81 Millionen Zuschauern legte "Nachsitzen! Promis zurück auf die Showbank" am Freitagabend einen tollen Start hin, der für RTL einen guten Marktanteil von 11,8 Prozent bedeutete. RTL gewann damit auch das Fernduell mit Luke Mockridge auf Sat.1.

Besonders gut lief s für die von Daniel Hartwich moderierte Show in der Zielgruppe. RTL unterhielt hier mit "Nachsitzen!" im Schnitt 1,45 Millionen Zuschauer, womit sich der Neustart auf dem Niveau der in den letzten Wochen auf diesem Sendeplatz ausgestrahlten Show "Let's Dance" bewegte. Gleich zum Start bescherte "Nachsitzen!" den Kölnern einen prächtigen Marktanteil von 19,7 Prozent. Mit dem Bühnenprogramm von Kaya Yanar waren anschließend mit 960.000 Zuschauern in der Zielgruppe noch tolle 16,4 Prozent drin. Insgesamt blieben 1,79 Millionen Zuschauer dran.

Sat.1 hatte dagegen am Freitagabend das Nachsehen. Der Spielfilm "Das Schwiegermonster" brachte es dort nur auf insgesamt 1,16 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe sahen nicht mehr als 560.000 Zuschauer zu, womit Sat.1 lediglich einen Marktanteil von 7,7 Prozent erzielte. Noch mehr Ernüchterung herrschte im Anschluss, als "Jetzt wird's tierisch" erneut nichts reißen konnte und bei 6,2 Prozent stecken blieb. Mehr als 450.000 Zuschauer sahen in der Zielgruppe nicht zu; insgesamt waen es diesmal 980.000 Zuschauer. Etwas besser lief es für ProSieben, wo "Man of Steel" zur besten Sendezeit mit 820.000 Zuschauern in der Zielgruppe immerhin 9,8 Prozent erreichte.

Während RTL in der Primetime überzeugte, war "Verkauf's zu Haus" am frühen Nachmittag noch kein Hit. Nur zweimal hielt sich die neue Dokusoap in ihrer Testwoche knapp in der Zweistelligkeit, am Mittwoch lief es mit nur 5,2 Prozent besonders mies. Auch zum Wochenausklang war das Format weit von der Zweistelligkeit entfernt: Nur 210.000 Zuschauer sahen in der Zielgruppe zu, was mageren 7,6 Prozent entspricht. Insgesamt schrammte "Verkauf's zu Haus" mit 490.000 Zuschauern knapp am Tief vorbei. RTL landete damit um 14:00 Uhr hinter Sat.1, wo "Auf Streife" mit 250.000 Zuschauern in der Zielgruppe 8,9 Prozent erreichte und insgesamt sogar 1,17 Millionen Zuschauer unterhalten wurden, und war in der Zielgruppe gleichauf mit "Mein Kind, dein Kind" auf Vox (ebenfalls 7,6 Prozent) und "The Mentalist" bei kabel eins (7,4 Prozent).

