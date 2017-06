U21-Fußball im Ersten top, ProSieben-Streiche mies

© ARD

Das Erste führt am Samstag die Spitzenliste an und konnte sich auf die U21-Nationalelf verlassen. Bei RTL lief "Wollen wir wetten?!" unterdessen auf dem Niveau der Vorwoche, während die "besten TV-Streiche by ProSieben" nicht viel reißen konnten.



25.06.2017 - 09:08 Uhr von Marcel Pohlig 25.06.2017 - 09:08 Uhr

Der Samstag war im Ersten diesmal fest in der Hand des Fußballs. 5,22 Millionen Zuschauer sahen zur besten Sendezeit die Übertragung der Fußball-Europameisterschaft der U21-Herren. Das Spiel zwischen Deutschland und Italien bescherte dem Sender einen tollen Marktanteil von 21,1 Prozent und sicherte sich mit durchschnittlich 1,26 Millionen Zuschauern und guten 16,0 Prozent auch in der Zielgruppe den Tagessieg. Weniger gefragt war allerdings der anschließende "Sportschau-Club", der nur 1,59 Millionen Zuschauer bei der Stange hielt und damit einen Marktanteil von 8,2 Prozent markierte.

Besser lief es dafür bereits am Nachmittag, als Das Erste die Begegnung zwischen Mexiko und Russland übertrug und damit 2,23 Millionen Fußballfans erreichte. Damit markierte Das Erste einen tollen Marktanteil von 18,0 Prozent und konnte auch die jungen Zuseher anlocken. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen schalteten nämlich 550.000 Zuschauer ein, womit Das Erste auf sehr gute 14,5 Prozent kam. Weniger erfolgreich war die parallele Ausstrahlung des Spiels zwischen Neuseeland und Portugal bei One. Nur 70.0000 Zuschauer verfolgten die Partie insgesamt, womit One einen Marktanteil von 0,6 Prozent erreichte. In der Zielgruppe schalteten dabei 20.000 Zuschauer ein; mit 0,4 Prozent verfehlte der Fußball hier sogar den Senderschnitt.

Bei RTL dehnte man die zweite Ausgabe von "Wollen wir wetten?! Bülent gegen Chris" schon einmal vorsichtshalber um eine Stunde bis weit nach Mitternacht aus, um zumindest noch am späten Abend ein wenig Marktanteile zu sammeln. Das sorgte im Vergleich zur Vorwoche für keinen Zugewinn, aber immerhin lief die zweite Ausgabe der Live-Show stabil. 910.000 Zuschauer verfolgten die viereinhalbstündige Sendung in der Zielgruppe, was soliden 13,1 Prozent entspricht. Insgesamt sahen diesmal 1,71 Millionen Zuschauer zu.

Und dann war da auch noch ProSieben, das dachte, dass die Zuschauer an einem Samstagabend einen Zusammenschnitt der "besten TV-Streiche by ProSieben" sehen möchte. Die vermeintlichen Highlights aus Shows wie "Big Surprise", "Prankenstein" und aus dem Universum von Joko & Klaas wollten allerdings gerade einmal 520.000 Zuschauer in der Zielgruppe sehen. Mehr als miese 6,8 Prozent waren damit nicht zu holen. Insgesamt schalteten 750.000 Zuschauer ein. Als direkt im Anschluss die Sendung aus dem vergangenen Jahr wiederholt wurde, blieben insgesamt 560.000 und in der Zielgruppe 430.000 Zuschauer dran. Das war für die späte Sendezeit – die Sendung ging bis 02:40 Uhr – vergleichsweise viel und ließ den Marktanteil auf 9,9 Prozent klettern.

