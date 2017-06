"Bachelorette" stürzt gegen Fußball ab, Sat.1 mit Problemen

© RTL / Armanda Claro

In der vergangenen Woche hat die "Bachelorette" bei RTL noch einen neuen Rekord eingefahren, jetzt musste man sich in Köln mit deutlich weniger zufrieden geben. Gegen Fußball im Gegenprogramm ging es bergab, viel größere Probleme hatte aber Sat.1.



29.06.2017 - 08:54 Uhr von Timo Niemeier 29.06.2017 - 08:54 Uhr

Mit exakt 16 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hat die "Bachelorette" vor sieben Tagen den besten Wert seit der Neuauflage im Jahr 2014 eingefahren. Davon ist jetzt, eine Woche später, aber nicht mehr viel zu sehen: Die neueste Ausgabe der Kuppelshow kam auf 1,11 Millionen junge Zuschauer, was 12,5 Prozent Marktanteil entsprach. Insgesamt schalteten 1,93 Millionen Zuschauer ein. Hier hat sich wohl auch die Fußball-Konkurrenz bemerkbar gemacht: Im Ersten lief zeitgleich der Confed Cup.

Bitter für das RTL-Format: "Gute Zeiten Schlechte Zeiten" erreichte zuvor noch 1,32 Millionen junge Zuschauer und 20,2 Prozent Marktanteil, da hätte man eigentlich mehr draus machen müssen. Insgesamt lag die Reichweite der Soap sogar bei 2,38 Millionen. "Stern TV" machte seine Sache am Abend nicht besser und landete bei nur 1,60 Millionen Gesamtzuschauern und 11,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Viel größer waren die Probleme trotzdem bei Sat.1: Schon "21 Schlagzeilen - Die unglaublichsten Helden der Welt" erreichte nur 1,82 Millionen Zuschauer und 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das True-Crime-Format "Dem Tod auf der Spur" fiel danach sogar noch auf 5,5 Prozent.

Bei ProSieben zeigte sich am Abend ein altbekanntes Bild: Während "Grey’s Anatomy" seine Sache zur besten Sendezeit mit 10,4 Prozent Marktanteil recht gut machte, sah es danach ganz düster aus. "This Is Us" fiel auf 7,4 Prozent, "Supergirl" kam ab 22:10 Uhr sogar auf nur noch 5,2 Prozent. Und auch "Two and a Half Men" verharrte danach im einstelligen Bereich. Bitterer Tiefpunkt: Das ohnehin schon in die Nacht verbannte "Empire" kam ab weit nach Mitternacht auf ganz schwache 1,7 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern.

