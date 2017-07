ProSieben und Sat.1 punkten erst nach dem Abpfiff

© ProSieben

Mit ihren Filmen taten sich ProSieben und Sat.1 um 20:15 Uhr gegen den Confed Cup zunächst schwer, doch zu später Stunde lief's für beide Sender dann doch noch gut. RTL schlug sich dagegen ebenso wie die ARD in Konkurrenz zum Fußball wacker.



03.07.2017 - 09:06 Uhr von Alexander Krei 03.07.2017 - 09:06 Uhr

Während das Finale des Confed Cups am Sonntag mit mehr als 14 Millionen Zuschauern abräumte (DWDL.de berichtete), blieb für die Konkurrenz erwartungsgemäß nicht mehr allzu viel vom Kuchen übrig. Und doch war es möglich, auch gegen König Fußball zu bestehen. So verzeichnete eine "Polizeiruf 110"-Wiederholung im Ersten immerhin 3,71 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 10,6 Prozent. Das war zwar deutlich weniger als an gewöhnlichen Sonntagen, reichte aber locker, um sich als größter Verfolger des ZDF zu positionieren.

Beim jungen Publikum fiel der Marktanteil des Krimis mit 5,6 Prozent allerdings deutlich geringer aus. Ungleich besser schlug sich hier RTL, das mit "Ich - Einfach unverbesserlich 2" gegen den Confed-Cup auf respektable 11,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Insgesamt schalteten 1,82 Millionen Zuschauer ein, nachdem der erste Teil des Films am Nachmittag bereits mit 13,7 Prozent zu überzeugen wusste. "Spiegel TV" tat sich anschließend jedoch schwer und kam nicht über 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus.

Umgekehrtes Bild dagegen bei ProSieben und Sat.1: Während beide Sender zunächst mit einstelligen Marktanteilen in den Abend starteten, lief's zu später Stunde ungleich besser. So erzielte "Ocean's 13" in Sat.1 ab 23:15 Uhr überzeugende 11,3 Prozent Marktanteil, nachdem "Forrest Gump" zunächst mit nur 6,8 Prozent sowie 1,19 Millionen Zuschauern unter die Räder geriet. ProSieben kam mit "Men in Black 3" indes auf 7,4 Prozent Marktanteil und steigerte sich später mit "Total Recall" auf überzeugende 12,6 Prozent. Nach Mitternacht punktete die "Men in Black"-Wiederholung sogar mit über 15 Prozent Marktanteil.

Auch RTL II erzielte seine höchsten Marktanteile des Abends übrigens erst zu später Stunde: Dort hielt "Der Schakal" noch 530.000 Zuschauer vor dem Fernseher, die einem soliden Marktanteil von 5,5 Prozent in der Zielgruppe entsprachen. Um 20:15 Uhr hatte der Sender dagegen mit dem Thriller "Der Sturm" nur 3,6 Prozent erzielen können. Damit lief's aber immerhin besser als für kabel eins, wo "Die spektakulärsten Kriminalfälle" nicht über 2,8 Prozent hinauskamen. Bei Vox blieb indes eine Wiederholung von "Promi Shopping Queen" mit 4,7 Prozent Marktanteil blass.

