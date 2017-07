Über 14 Millionen sahen deutschen Confed-Cup-Sieg

© ZDF

Der nächste deutsche Fußball-Triumph, die nächsten Spitzen-Quoten: Weit mehr als 14 Millionen Zuschauer sahen am Sonntag den Sieg der Nationalmannschaft beim Confed-Cup. Das Finale stellte die bisherigen Quoten des Turniers in den Schatten.



03.07.2017 - 08:46 Uhr von Alexander Krei 03.07.2017 - 08:46 Uhr

Nachdem sich die U21-Elf am Freitagabend zum Europameister schoss, holte sich die Nationalmannschaft nur zwei Tage später auch noch den Sieg beim Confed Cup in Russland. Auch aus Quotensicht war das Spiel gegen Chile ein voller Erfolg: Mit 14,69 Millionen Zuschauern und einem hervorragenden Marktanteil von 42,7 Prozent konnten die bisherigen Zahlen des Turniers vom ZDF noch einmal in den Schatten gestellt werden. Zum Vergleich: Das Halbfinale gegen Mexiko hatten einige Tage zuvor noch über drei Millionen weniger gesehen.

Richtig stark lief's für das ZDF zudem beim jungen Publikum, wo sich das Endspiel mit 4,80 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem Marktanteil von 40,5 Prozent ebenfalls völlig ungefährdet an die Spitze der Quoten-Charts setzte. Stattliche Reichweiten also für die Mini-WM - doch mit der großen Weltmeisterschaft konnte der Confed-Cup freilich nicht mithalten. Zur Erinnerung: Als Deutschland vor drei Jahren gegen Argentinien den WM-Titel gewann, wurden mehr als 34 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher gezählt - ein bis heute gültiger Rekord.

Gefragt war das ZDF unterdessen auch abseits des Spiels: Vor- und Nachberichterstattung lockten im Schnitt 10,26 Millionen Zuschauer vor den Ferhser, beim "heute-journal" waren nach Abpfiff zudem noch 5,88 Millionen Zuschauer dabei. Gut lief es darüber hinaus auch für "Inspector Barnaby", der zu später Stunde noch 2,14 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt. Am Nachmittag hatte zudem schon das Spiel um den dritten Platz zwischen Portugal und Mexiko punkten können: 2,55 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 16,8 Prozent können sich wahrlich sehen lassen.

Und dann war da auch noch der "Fernsehgarten", der bereits zur Mittagszeit für gute Quoten sorgte: 2,11 Millionen Zuschauer sorgten zu diesem Zeitpunkt für einen Marktanteil von 16,2 Prozent, sodass Moderatorin Andrea Kiewel zugleich das Fernduell gegen die ARD-Show "Immer wieder sonntags" für sich entschied. Kein Wunder, dass das ZDF angesichts dieser Erfolge am Sonntag klarer Spitzenreiter war: Mit einem stolzen Tagesmarktanteil von 21,5 Prozent verzeichnete der Mainzer Sender mehr als das Doppelte des Ersten. Und auch beim jungen Publikum lag das ZDF mit starken 17,1 Prozent vorne.

