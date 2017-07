RTL: "Spektakulär" meldet sich unspektakulär zurück

© RTL/Markus Nass

Mit weniger als zehn Prozent Marktanteil feierte die RTL-Sendung "Spektakulär - Meine unglaubliche Geschichte" am Sonntag eine sehr mäßige Rückkehr. Julia Leischik war mit ihrer Vermissten-Suche in Sat.1 deutlich gefragter.



03.07.2017 - 09:22 Uhr von Alexander Krei 03.07.2017 - 09:22 Uhr

Nachdem RTL im vorigen Jahr "Spektakulär" noch in der Primetime ausstrahlte, kehrte das Format mit Moderatorin Annett Möller am Sonntag nun im Vorabendprogramm zurück. Dort tat es sich allerdings zunächst noch recht schwer - wohl auch, weil der Kölner Sender den Staffel-Auftakt gegen die Berichterstattung zum Finale des Confed-Cups ins Rennen schickte. Nur 1,70 Millionen Zuschauer schalteten dadurch um 19:05 Uhr ein, "RTL aktuell" hatte zuvor noch über eine Million mehr vor den Fernseher gelockt.

Der Marktanteil lag insgesamt bei lediglich 6,5 Prozent und fiel auch beim jungen Publikum einstellig aus. Mehr als ziemlich unspektakuläre 9,0 Prozent waren für "Spektakulär - Meine unglaubliche Geschichte" nicht drin. Verglichen mit dem Vorprogramm wurde der Marktanteil damit glatt halbiert. Deutlich besser schlug sich Sat.1, das noch einmal auf "Julia Leischik: Bitte melde dich" setzte und zum vorläufigen Abschied auf 2,91 Millionen Zuschauer sowie 11,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam.

Ansonsten verlief der Tag für Sat.1 allerdings fast durchweg unspektakulär: So erzielten die zahlreichen Wiederholungen von "Auf Streife" ebenso wie die Film-Wiederholungen von "Bad Teacher" und "Percy Jackson - Im Bann des Zyklopen" durchweg einstellige Marktanteile. Sat.1 erging es damit ähnlich schlecht wie ProSieben wo mit Show-Wiederholungen ebenfalls nichts zu holen war. "17 Meter" enttäuschte vormittags mit 6,8 Prozent, "Global Gladiators" erzielte 7,1 Prozent und auch "Schlag den Star" kam schließlich nicht über 7,6 Prozent hinaus.

Aber auch für RTL gab's bis in den Nachmittag hinein immer wieder einstellige Werte - so auch für die Wiederholung der neuen Show-Hoffnung "The Wall", die ab 13:00 Uhr nur 8,4 Prozent Marktanteil erzielte. Umso besser schlug sich dagegen "Exclusiv - Weekend": Mit einem Marktanteil von 15,3 Prozent fuhr das Promi-Magazin den besten Marktanteil seit Ende Januar ein.

Teilen