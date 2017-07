"Hawaii Five-0" schlägt sich besser als "Rush Hour"

© 2014 CBS Broadcasting Inc.

Nachdem Sat.1 "Rush Hour" in die Nacht verbannt hat, sind die Quoten am Montagabend nun wieder deutlich besser ausgefallen, auch "MacGyver" kam zumindest mit einer Folge auf zweistellige Werte. Bei RTL hatte "500" Probleme.



04.07.2017 - 09:22 Uhr von Timo Niemeier 04.07.2017 - 09:22 Uhr

Weil die ersten zwei Folgen mit 7,2 und 5,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe völlig versagten, hat Sat.1 die kurzlebige US-Serie "Rush Hour" in die Nacht verbannt. Als Ersatz zeigt der Sender montags ab kurz nach 22 Uhr nun neue Folgen von "Hawaii Five-0". Und zum Start lässt sich festhalten, dass Sat.1 mit dieser Taktik richtig gefahren ist. Den kurzfristig ins Programm genommenen Staffelauftakt sahen sich 1,52 Millionen Menschen an, der Marktanteil beim jungen Publikum betrug 9,3 Prozent.

Schon "MacGyver" holte zuvor in der Primetime respektable bis gute Werte. Während die erste Folge bei 9,0 Prozent Marktanteil hängen blieb, steigerte sich Episode zwei immerhin auf gute 10,5 Prozent. Auch die Reichweite kletterte von zunächst 1,70 auf später 1,87 Millionen. "Scorpion" konnte am späten Abend nicht ganz mithalten und erreichte nur noch 8,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Rush Hour" kam auch nach Mitternacht nicht an und landete bei 6,7 Prozent.

Weiterhin Achterbahn fährt Günther Jauch mit seiner Quizshow "500": Nachdem sich das Format in der vergangenen Woche kurzzeitig wieder etwas erholte, setzte es nun mit 10,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen neuen Tiefstwert. Zum zweiten Mal in der Geschichte erreichte das Format beim jungen Publikum weniger als eine Million Zuschauer. Insgesamt schalteten jedoch drei Millionen Menschen ein, was für 10,7 Prozent Marktanteil reichte. Beim Gesamtpublikum war RTL damit der stärkste Privatsender in der Primetime, beim jungen Publikum waren Sat.1 und ProSieben erfolgreicher - Das Erste lag mit seinem Film ohnehin vorn.

Dem Film im Ersten am nächsten kam noch eine Folge "The Big Bang Theory" bei ProSieben. Mit 1,03 Millionen jungen Zuschauern und 11,0 Prozent Marktanteil lag die Serie deutlich über dem Senderschnitt, insgesamt schalteten 1,36 Millionen Menschen ein. Auch die anderen drei Folgen schlugen sich mit Werten zwischen 10,6 und 11,0 Prozent gut. "Two and a Half Men" konnte da nicht mithalten und rutschte direkt im Anschluss auf schlechte 7,0 Prozent ab, erst um kurz vor Mitternacht steigerte sich auch diese Sitcom auf zweistellige Werte.

