Kerners "Quiz-Champion" knapp vor dem Bozen-Krimi

Aufgrund von Sondersendungen zum G20-Gipfel haben sich die Primetime-Sendungen im Ersten und beim ZDF um 15 Minuten nach hinten verschoben. Dort hatte Kerners "Quiz-Champion" die Nase vorn, beim jungen Publikum siegte RTL.



07.07.2017 - 09:06 Uhr von Timo Niemeier 07.07.2017 - 09:06 Uhr

Das ZDF hat sich mit einem Marktanteil in Höhe von 14,3 Prozent die Tagesmarktführerschaft am Donnerstag gesichert, Das Erste musste sich mit 10,7 Prozent begnügen. In der Primetime lagen beide Sender jedoch fast gleichauf, wenn auch mit leichten Vorteilen für das ZDF. So kam Johannes B. Kerners "Quiz-Champion" auf 3,56 Millionen Zuschauer und 14,0 Prozent Marktanteil. Der "Bozen-Krimi" im Ersten verzeichnete zur gleichen Zeit 3,43 Millionen Zuschauer sowie 13,5 Prozent.

Auch beim jungen Publikum lag Kerner in Front - hier sogar noch deutlicher. "Der Quiz-Champion" erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil in Höhe von 7,6 Prozent, der Krimi im Ersten holte nur 4,5 Prozent. Im weiteren Verlauf des Abends zementierte das ZDF seine Macht: Während das "heute-journal" die Gesamtreichweite sogar noch steigern konnte und auch "maybrit illner" und "Markus Lanz" Werte weit über dem Senderschnitt holten, ging es für "Monitor", "Tagesthemen" & Co. eher nach unten.

Aber auch am Nachmittag und am Vorabend hatte Das Erste Probleme: Zwischen 15:10 und 18 Uhr erreichte keine Sendung zufriedenstellende Quoten. Die Übertragung der sechsten Etappe der Tour de France erreichte 1,16 Millionen Zuschauer, das entsprach 10,6 Prozent. Erst für "Wer weiß denn sowas?" ging es dann spürbar auf 1,97 Millionen und 13,4 Prozent nach oben. "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" fiel im Anschluss aber schnell wieder auf 9,7 Prozent zurück, 1,85 Millionen Menschen sahen die Arztserie.

Beim jungen Publikum hatte übrigens RTL mit alten "Lehrer"-Folgen die Nase vorn. 1,67 und 1,82 Millionen Menschen sahen sich die Folgen an, mehr als eine Million Menschen kamen dabei aus der Zielgruppe. Die Marktanteile lagen bei sehr guten 13,4 und 14,6 Prozent. Aber auch bei Sat.1 kann man sehr zufrieden sein: "Criminal Minds: Beyond Borders" erzielte mit 10,8 Prozent nach langer Zeit mal wieder einen zweistelligen Marktanteil, insgesamt schalteten 1,70 Millionen Menschen ein. Zwei Folgen von "Criminal Minds" hielten sich später ebenfalls noch bei guten 10,3 und 11,4 Prozent. Dafür hatte Sat.1 tagsüber nichts zu lachen: Nach 11 Uhr kam kein Format auf zweistellige Marktanteile. "Schicksale - plötzlich ist alles anders" war mit 4,8 Prozent am späten Nachmittag der Tiefpunkt.

