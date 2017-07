"Keep it in the Family" startet mit ausbaufähigen Werten

© RTL/Guido Engels

Ein Hit sieht anders aus, an "Nachsitzen!" kam RTL nicht heran: "Keep it in the Family" startete mit Werten knapp über dem Senderschnitt, sicherte sich aber immerhin den Primetimesieg. Insgesamt landete RTL aber hinter den Öffentlich-Rechtlichen.



08.07.2017 - 08:59 Uhr von Marcel Pohlig 08.07.2017 - 08:59 Uhr

Mit "Nachsitzen!" präsentierte Daniel Hartwich erst vor zwei Wochen einen äußerst erfolgreichen Showneustart, der fast zwanzig Prozent in der Zielgruppe erzielte. Auch an diesem Freitag durfte Hartwich mit einer neuen Show ran, sicherte sich mit "Keep it in the Family" auch den Primetimesieg in der Zielgruppe. Doch an die starken Werte seiner letzten Showpremiere kam die Familienshow dann doch nicht heran. 930.00 Zuschauer sahen "Keep it in the Family" zur besten Sendezeit, womit RTL einen Marktanteil von 12,7 Prozent erzielte. Damit bewegten sich die Kölner zwar leicht oberhalb des aktuellen Schnitts, wirklich nach vorne bringt RTL dies aber nicht.

Insgesamt interessierten sich 2,13 Millionen Zuschauer für die neue Abendshow. Senderintern waren dies weniger als bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", das von 2,24 Millionen Zuschauern gesehen wurde und im Übrigen auch in der Zielgruppe mit 1,13 Millionen Zuschauern vor Hartwich landete. Insgesamt hatte auch "RTL aktuell" mit 2,58 Millionen Zuschauern einen höheren Zuspruch. "Keep it in the Family" musste sich mit einem Marktanteil von nur 8,8 Prozent deutlich hinter den Öffentlich-Rechtlichen einordnen.

Den tagessieg sicherte sich insgesamt nämlich das ZDF mit seinem Krimi-Doppel. 3,98 Millionen Zuschauer verfolgten die "SOKO Leipzig", nur 10.000 weniger waren zuvor bei "Die Chefin" dabei. Das ZDF erreichte damit Marktanteile von 16,1 und 16,4 Prozent. Das Erste schob zunächst einen "Brennpunkt" zum G20-Gipfel in Hamburg ein und informierte damit noch 2,79 Millionen Zuschauer beziehungsweise 11,8 Prozent im Anschluss an die "Tagesschau", musste sich beim Fernsehfilm "Der Kotzbrocken" dann aber schon mit nur noch 2,34 Millionen Zuschauern und neuneinhalb Prozent begnügen. In der Zielgruppe schalteten 520.000 Zuschauer ein, was sieben Prozent entspricht. "Die Chefin" brachte es derweil im Zweiten mit 430.000 Zuschauern auf 6,3 Prozent, die "SOKO Leipzig" markierte mit 460.000 Zuschauern anschließend 6,2 Prozent.

Bei RTL lief es unterdessen auch im Anschluss von "Keep it in the Family" nur durchwachsen. Die Bühnenshow "Der tut nix" von Martin Rütter wollten insgesamt nur 1,59 Millionen Zuschauer sehen. In der Zielgruppe blieben 750.000 Zuschauer dran. RTL erreichte damit einen Marktanteil von ausbaufähigen 11,9 Prozent. Mit dem "Nachtjournal" waren um Mitternacht dann immerhin wieder 13,7 Prozent drin.

