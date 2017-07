Nitro: "Walker, Texas Ranger" mit Startschwierigkeiten

© RTL Crime

Fast sechzehn Jahre nach dem Ende holt RTL Nitro die finalen Folgen von "Walker, Texas Ranger" ins Free-TV, kann damit aber nur kleine Brötchen backen. Der Frauensender sixx erreicht unterdessen mit dem True-Crime-Abend neue Bestwerte.



09.07.2017 - 09:45 Uhr von Marcel Pohlig 09.07.2017 - 09:45 Uhr

Vor fast 16 Jahren endete die kultige Serie "Walker, Texas Ranger". Das Finale war in Deutschland allerdings erst im Frühjahr im Bezahlfernsehen zu sehen. Die bislang noch nicht im Free-TV gesendeten Folgen laufen seit diesem Samstag nun auch bei RTL Nitro, wo es allerdings doch weniger Fans der Serie gab als man sich in Köln erhofft haben mag. Nur 70.000 Zuschauer verfolgten die erste Folge in der Zielgruppe, die zur besten Sendezeit damit einen Marktanteil von 1,2 Prozent erreichte. Die zweite steigerte sich minimal auf 80.000 Zuschauer, die dritte und letzte des Abends konnte dann aber schon nur noch 50.000 Zuschauer und miese 0,8 Prozent vorweisen.

Zumindest insgesamt lief es für Chuck Norris aber besser. Schalteten zur ersten Folge immerhin bereits 250.000 Zuschauer ein, steigerte sich "Walker, Texas Ranger" anschließend schon auf 330.000 Zuschauer. Der Marktanteil kletterte von 1,1 auf 1,4 Prozent nach oben. Die dritte Folge des Abends wollten dann noch 340.000 Zuschauer sehen, womit RTL Nitro sich noch einmal ein wenig auf 1,6 Prozent steigerte. Auch "Transporter – Die Serie" war anschließend vor allem beim Gesamtpublikum gefragt und erreichte zunächst 230.000, dann 150.000 Zuschauer und Marktanteile zwischen 1,2 und 1,3 Prozent. In der Zielgruppe brachte es die Serie mit beiden Folgen nur auf 0,7 Prozent. Zunächst sahen 40.000 Zuschauer zu, danach waren es bei der zweiten Folge nur noch 30.000 Zuschauer.

Sehr zufrieden sein darf man beim Frauensender sixx, der zur besten Sendezeit einen neuen Bestwert mit seiner neuen True-Crime-Strecke erzielte. "Fatales Vertrauen – Dem Mörder so nah" eröffnete den Abend mit 150.000 Zuschauern in der Zielgruppe, womit das Format einen tollen Marktanteil von 2,4 Prozent erzielte. Die im Anschluss gesendete zweite Folge wurde von 120.000 Zuschauern gesehen und erzielte damit gute 1,8 Prozent. Insgesamt sahen 270.000 Zuschauer die erste und 250.000 Zuschauer die zweite Folge. "Killer Couples: Mörderische Paare" lief anschließend mit 70.000 Zuschauern und 1,1 Prozent in der Zielgruppe wieder spürbar schwächer, während "Stalked" im Anschluss daran anfangs gar nur 0,7 Prozent erzielte.

Bei Sat.1 Gold sind unterdessen auch deutsche Filme aus dem ProSiebenSat.1-Archiv keine Lösung für den Samstagabend. "Die Staatsaffäre" unterhielt dort insgesamt nur 90.000 Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten 40.000 Zuschauer ein; in beiden Altersgruppen erreichte Sat.1 Gold damit nur miese 0,4 Prozent. Auch "Machen wir's in Liebe" kam im Anschluss nicht über 0,4 Prozent hinaus und unterhielt in der Zielgruppe nur 20.000 Zuschauer. Insgesamt blieben 70.000 Zuschauer dran.

RTLplus tat sich in der Primetime unterdessen auch schwer und erreichte mit "Magnum" nur zwischen 40.000 und 100.000 Zuschauer und damit zwischen 0,1 und 0,5 Prozent. In der Zielgruppe wurden zwischen 0,0 und 0,5 Prozent erzielt. Mit den Best Ofs von "RTL Samstag Nacht" waren anschließend nur zwischen 0,1 und 0,4 Prozent drin. Insgesamt schalteten zwischen 90.000 und 110.000 Zuschauer die drei Folgen des RTL-Klassikers ein. Am erfolgreichsten ist RTLplus nach wie vor mit den Gerichtsshows im Tagesprogramm. "Das Jugendgericht" brachte es auf bis zu 2,7 Prozent in der Zielgruppe beziehungsweise 2,3 Prozent beim Gesamtpublikum. Beim "Strafgericht" waren sogar bis zu 3,2 Prozent in der Zielgruppe drin.

