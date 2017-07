"Armes Deutschland": RTL II knackt die 10-Prozent-Marke

© RTL II

Mit seinen Sozialdokus hat RTL II offensichtlich einen Nerv getroffen. Nachdem kürzlich schon die zweite Staffel von "Hartz und Herzlich" hervorragend lief, steigerte sich "Armes Deutschland - Stempeln oder Arbeiten" nun sogar auf einen zweistelligen Marktanteil



11.07.2017 - 09:05 Uhr von Uwe Mantel 11.07.2017 - 09:05 Uhr

Im vergangenen Jahr erzielte RTL II mit der Reihe "Armes Deutschland - Stempeln oder Arbeiten?" am Samstagabend bereits respektable Quoten. Und wie zuvor schon bei "Hartz und herzlich" brachte der Wechsel auf den Montagabend in diesem Jahr nochmal einen deutlichen Aufschwung. Nachdem die zweite Staffel in der vergangenen Woche bereits sehr gut gestartet war, ging es in dieser Woche sogar nochmal um 1,4 Prozentpunkte auf hervorragende 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nach oben. 1,48 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu.

Nach mauen Monaten läuft der Juli für RTL II damit bislang richtig gut, am Montag reichte es für einen Tagesmarktanteil von 7,0 Prozent. Geholfen hat dabei auch die gute Performance von "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht", die am Vorabend 7,7 bzw. 8,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt hatten. Schon zur MIttagszeit sorgten die beiden Soaps zudem für Marktanteile um 9 Prozent. Den höchsten Marktanteil des Tages erzielten bei RTL II aber die "Privatdetektive im Einsatz", die am Morgen satte 12,6 Prozent Marktanteil einfahren konnte.

Zufrieden sein mit dem Montagabend kann man auch bei Vox. Dort laufen derzeit alte Folgen von "Kitchen Impossible". Mit 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag das Koch-Duell klar über dem Senderschnitt. kabel eins hingegen erwischte einen schwachen Start in den Abend: "Tango & Cash" mussten sich mit 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben. Dafür trumpfte kabel eins dann am späteren Abend auf: Der Film "Last Boy Scout" - Das Ziel ist Überleben" verdoppelte den Marktanteil auf 8,2 Prozent.

