TNT-Serie "4 Blocks" war auf Abruf beliebter als im TV

Zwei Monate nach der Premiere hat sich Turner zufrieden gezeigt mit der Resonanz auf seine neue Serie "4 Blocks". Auffällig: Die meisten Zuschauer erreichte TNT Serie nicht über den linearen Weg, sondern über die Abrufdienste von Sky.



11.07.2017 - 17:08 Uhr von Alexander Krei 11.07.2017 - 17:08 Uhr

Im Mai feierte mit "4 Blocks" die nächste eigenproduzierte Serien-Produktion von TNT Serie Premiere und glaubt man der Mitteilung von Turner, dann hat sich die Investition des Pay-TV-Senders gelohnt. Demnach hat die erste Staffel im Rahmen der Erstausstrahlung über 1,5 Millionen Zuschauer erreicht. Auf Nachfrage von DWDL.de bestätigt man allerdings, dass es sich dabei um eine zusammengerechnete Zuschauerzahl aller sechs Folgen handelt, was bedeutet, dass jede einzelne Episode wohl von rund 300.000 Zuschauern gesehen wurde.

Ganz genau lässt sich das allerdings nicht sagen, weil die genannte Zahl sowohl die klassische TV-Quote als auch die Online-Abrufe umfasst. Sicher scheint allerdings, dass die Zuschauer "4 Blocks" mehrheitlich nicht linear gesehen haben: Auf diesem klassischen Weg lag die Summe aller Sehbeteiligungen sämtlicher Folgen - also auch inklusive der Wiederholungen - bei 500.000 Zuschauern, erklärte eine Sendersprecherin gegenüber DWDL.de. Will heißen: Linear erreichte "4 Blocks" bei TNT Serie pro Episode im Schnitt weniger als 100.000 Zuschauer.

Mehr als die Hälfte der Zuschauer sahen die Produktion von TNT Serie und Wiedemann & Berg dagegen ab Abruf: Auf diese Weise seien bei Sky On Demand und Sky Go mehr als 850.000 Zuschauer gezählt worden, womit "4 Blocks" nach Zuschauerschnitt pro Episode unter den fünf erfolgreichsten Serien auf den Abrufplattformen von Sky in diesem Jahr landet. Zudem verweist Turner darauf, dass die Serie bei iTunes auf Anhieb den ersten Platz der Staffel-Charts erreichte.

"Wir sind mit der Reichweite, die die Erstausstrahlung von '4 Blocks' über alle Verbreitungswege hinweg erzielt hat, sehr zufrieden", sagt Hannes Heyelmann, Geschäftsführer von Turner in Zentral- und Osteuropa und verantwortlich für die internationale Strategie der Turner-Eigenproduktionen. "Die hohen Abrufzahlen besonders bei Sky On Demand und Sky Go zeigen, dass wir in der Lage sind, unseren Zuschauern tollen Content dort anzubieten, wo sie ihn sehen möchten."

Dass man auch inhaltlich zufrieden ist, zeigt zudem die Tatsache, dass Turner bereits an einer zweiten Staffel von "4 Blocks" arbeitet. Diese soll 2018 ausgestrahlt werden.

