Anime-Schiene erzielt bei Maxx mehr als fünf Prozent

ProSieben Maxx kann sich weiter voll auf seine Anime-Serien verlassen und verbuchte damit am Dienstag zeitweise mehr als fünf Prozent Marktanteil. Am Abend lag man im Film-Duell zudem vor dem Männersender-Konkurrenten RTL Nitro.



19.07.2017 - 09:15 Uhr von Alexander Krei 19.07.2017 - 09:15 Uhr

Der Tagesmarktanteil in Höhe von 1,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kann sich sehen lassen. Keine Frage: Vor allem die zuletzt spürbar ausgeweitete Anime-Schiene bescherte ProSieben Maxx am Dienstag einmal mehr Spitzen-Quoten. Vor allem "Naruto Shippuden" entpuppte sich als Zugpferd: So erreichte die Serie um 17:07 Uhr einen herausragenden Marktanteil von 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, mit einer weiteren Folge ging es sogar noch einmal leicht auf 5,6 Prozent nach oben.

Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt 200.000 Zuschauer dabei, um "Naruto Shippuden" zu sehen. Aber auch "Detektiv Conan" punktete im Anschluss noch mit Marktanteilen von 3,5 und 3,3 Prozent beim jungen Publikum, ehe sich "One Piece" um 18:49 Uhr auf beachtliche 4,2 Prozent steigerte. Mit 220.000 Zuschauern war die Anime-Serie zugleich die meistgesehene Sendung des Tages bei ProSieben Maxx, das auch schon zuvor im Nachmittagsprogramm mehrfach Marktanteile um drei Prozent in der Zielgruppe eingefahren hatte.

In der Primetime lief's zudem ebenfalls blendend: Dort lockte der Spielfilm "Aeon Flux" im Schnitt 200.000 Zuschauer an, die für einen guten Marktanteil von 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten. Damit lag ProSieben Maxx zu diesem Zeitpunkt vor RTL Nitro, das mit der Komödie "Schlimmer geht's immer!" im Schnitt 180.000 Zuschauer zum Lachen brachte und einen Zielgruppen-Marktanteil von 1,4 Prozent einfuhr. In der Endabrechnung hatte RTL Nitro allerdings die Nase vorn: Der Tagesmarktanteil der Kölner Konkurrenz belief sich nämlich sogar auf satte 2,4 Prozent.

Mit Blick aufs Gesamtpublikum war dagegen einmal mehr ZDFneo der Größte unter den Kleinen: Mit im Schnitt 2,9 Prozent Marktanteil lag der Sender nicht allzu weit hinter RTL II. Verlassen konnte man sich vor allem auf die Krimis, darunter "Nord Nord Mord" mit 810.000 Zuschauern und "Letzte Spur Berlin" mit 770.000 Zuschauern. Am Vorabend hatte es "Bares für Rares" mit 800.000 Zuschauern zudem bereits auf starke 4,5 Prozent Marktanteil. Die neue Show "Viel zu bieten" konnte nicht mithalten und halbierte die Reichweite anschließend auf 390.000 Zuschauer.

