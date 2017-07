EM: Fast sechs Millionen fiebern mit Fußball-Damen

© ARD

Die Europameisterschaft der Fußballfrauen überzeugte am Freitagabend auch vor dem heimischen Bildschirm viele Fußballfans und bescherte dem Ersten den Sieg bei Jung und Alt. Daniel Hartwich musste bei RTL dagegen leichte Abstriche hinnehmen.



22.07.2017 - 08:56 Uhr von Marcel Pohlig 22.07.2017 - 08:56 Uhr

Nach dem torlosen Remis am Montag sorgten Deutschlands Fußballdamen am Freitagabend gegen Italien für den ersten Sieg – und den Tagessieg in beiden Zielgruppen. 5,78 Millionen Zuschauer schalteten im Schnitt ein und damit etwa so viele wie zu Wochenbeginn Insgesamt erreichte Das Erste mit dem Spiel der Fußball-Europameisterschaft sehr gute 23,2 Prozent. In der jüngeren Zielgruppe schalteten 1,05 Millionen Zuschauer ein, womit Das Erste einen Marktanteil von guten 14,0 Prozent markierte.

Die Rahmenberichterstattung zum Deutschlandspiel verfolgten im Schnitt 3,37 Millionen Zuschauer. Dies entspricht einem Marktanteil von 15,1 Prozent; in der jüngeren Zielgruppe sahen 620.000 Zuschauer zu. Bereits am Vorabend kickten Schwedens Frauen gegen jene aus Russland, was allerdings deutlich weniger Fußballfans anlockte. 1,44 Millionen Zuschauer sahen die Partie, womit Das Erste einen Marktanteil von 9,2 Prozent erzielte. Die Übertragung der Tour de France sahen zuvor im Schnitt 1,15 Millionen Zuschauer, womit 10,3 Prozent erreicht wurden. In der Zielgruppe wurde mit beiden Übertragungen die 5-Prozent-Hürde verfehlt.

Zurück zur Primetime, wo Daniel Hartwich trotz des Fußballspiels nur kleinere Verluste hinnehmen musste. Seine Show "Keep it in the Family" unterhielt in der Zielgruppe diesmal 830.000 Zuschauer. Der Marktanteil sank nur leicht um einen Fünftel Prozentpunkt auf 11,8 Prozent – wirklich berauschend lief es für RTL damit allerdings nicht. Insgesamt sahen 1,62 Millionen Zuschauer zu, womit rund 200.000 weniger als noch vor sieben Tagen einschalteten. Dieter Nuhr amüsierte mit seinem Live-Programm anschließend im Schnitt 1,46 Millionen Zuschauer und steigerte den Marktanteil um einen Prozentpunkt auf 7,6 Prozent. In der Zielgruppe schalteten wie bei "Keep it in the Family" 830.000 Zuschauer ein, angesichts der fortgeschrittenen Uhrzeit waren damit nun aber immerhin zwölfeinhalb Prozent zu holen.

Insgesamt war das ZDF der stärkste Verfolger des Fußballs. "Der Alte" eröffnete den Abend mit 3,79 Millionen Zuschauern und die "SOKO Leipzig" schloss sich dem mit 3,59 Millionen Zuschauern und genau vierzehn Prozent an. Nur in der Zielgruppe waren beide Krimi-Wiederholungen mit 440.000 bis 450.000 Zuschauern weniger gefragt. Am späteren Abend interessierten sich dann noch 1,94 Millionen Zuschauer für die Zusammenfassung des Besuches von William & Kate, womit "Königkinder auf Deutschlandtour" aber nur 8,8 Prozent erzielte. In der jüngeren Zielgruppe schalteten 370.000 Zuschauer ein, was 5,1 Prozent entspricht. "aspekte" wurde anschließend von 750.000 Zuschauern gesehen.

Teilen