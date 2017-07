Kaum Zuschauer: Wenig Hoffnung für Sat.1-"Augenblick"

© Sat.1/Benedikt Müller

Der Sat.1-Neustart "Der Augenblick" blieb auch in der dritten Woche aus Quotensicht eine Enttäuschung. Die Reichweite des Formats ging sogar noch deutlich zurück. Bei RTL verabschiedete sich "Spektakulär" indes ordentlich.



24.07.2017 - 09:14 Uhr von Alexander Krei 24.07.2017 - 09:14 Uhr

Nach drei Wochen dürfte sich bei Sat.1 die Zuversicht in Grenzen halten: Die neue Reihe "Der Augenblick - Verzeihen ohne Worte" tut sich nämlich weiterhin äußerst schwer und will einfach nicht ihr Publikum finden. Nachdem vor sieben Tagen immerhin knapp eine Million Zuschauer am Sonntag im Vorabendprogramm einschalteten, fiel die Reichweite des Formats jetzt sogar hinter den ohnehin schon mageren Wert der Auftakt-Folge zurück.

Übrig blieben gerade mal 650.000 Zuschauer, die einem desolaten Gesamt-Marktanteil von 2,9 Prozent entsprachen. Auch in der Zielgruppe war angesichts dessen nichts zu holen: Hier lag der Marktanteil bei 4,9 Prozent und damit über einen Prozentpunkt niedriger als in der Vorwoche. "Der Augenblick" lag damit weit hinter dem ProSieben-Magazin "Galileo", das zur selben Zeit immerhin auf 10,7 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt schalteten 1,06 Millionen Zuschauer ein.

Noch besser lief es für RTL, wo "Spektakulär - Meine unglaubliche Geschichte" seine Quoten-Achterbahnfahrt auch zum Staffel-Finale fortsetzte. Nachdem die Marktanteile zuletzt zwischen neun und 16 Prozent erstaunlich stark schwankten, waren bei der vorerst letzten Folge grundsolide 13,6 Prozent drin. 2,27 Millionen Zuschauer verfolgten das Format mit Annett Möller. "RTL aktuell" hatten zuvor sogar noch 3,09 Millionen Zuschauer sehen wollen, der Marktanteil lag in der Zielgruppe bei 17,9 Prozent.

Marktanteils-Trend: Spektakulär - Meine unglaubliche Geschichte



Durchwachsen lief der Vorabend übrigens für Vox: Während eine Wiederholung von "Biete Rostlaube, suchte Traumauto" zunächst auf 6,8 Prozent Marktanteil kam, steigerte sich "Hot oder Schrott" anschließend auf gute 9,1 Prozent. Mit 1,39 Millionen Zuschauern war das Format sogar die meistgesehene Vox-Sendung des Tages.

