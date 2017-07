Sky: 89 Prozent sahen "House of Cards" auf Abruf

© Sky Deutschland/David Giesbrecht

Dass die Netflix-Serie "House of Cards" hierzulande zuerst bei Sky läuft, ist ein Kuriosum - doch das Nutzungsverhalten ist vergleichbar, wie die jetzt von Sky vorgelegte Bilanz zeigt. Der nicht-lineare Nutzungsanteil der fünften Staffel lag bei 89 Prozent.



24.07.2017 - 15:41 Uhr von Alexander Krei 24.07.2017 - 15:41 Uhr

Bereits kurz nach dem Staffel-Start bejubelte Sky die hohen Abrufzahlen von "House of Cards" (DWDL.de berichtete). Jetzt hat der Bezahlsender noch einmal nachgelegt und weitere Details zur Nutzung bekanntgegeben. Demnach erreichte Sky mit den 13 Episoden der fünften Staffel vom 30. Mai bis 10. Juli 2,86 Millionen Kontakte über sämtliche Ausspielwege. Damit lag die Reichweite 70 Prozent über der im vergleichbaren Zeitraum erzielten Reichweite der vierten Staffel.

Beachtlich: Mit 89 Prozent fiel der nicht-lineare Nutzungsanteil noch einmal etwas höher aus als vor einem Jahr. Das war zugleich der höchste On-Demand-Anteil einer Serie auf Sky. 65 Prozent der Nutzung entfiel nach Angaben des Unternehmens auf den Abrufservice Sky On Demand, weitere 17 Prozent auf die Nutzung via Sky Go. Über den Abrufdienst Sky Ticket sahen immerhin sechs Prozent der Sky-Zuschauer die jüngste Staffel der Netflix-Serie. Linear brachten es die Folgen demnach auf 328.000 Zuschauer - auch das war mehr als in der Vergangenheit.

"Die Underwoods haben abermals nachgelegt und die Begeisterung unserer Zuschauer war nie größer. Das zeigen die neuen Rekordreichweiten, insbesondere die überragende nichtlineare Nutzung", so Peter Schulz, Senior Vice President Programming & Planning bei Sky Deutschland.

