Vox bleibt weiter hot, ProSieben erst nachts stark

Der Wechsel von "Hot oder Schrott" in die Primetime erweist sich für Vox weiterhin als richtiger Schritt. Erneut kratzte der Sender an der 10-Prozent-Marke und setzte sich auch gegen "Die Simpsons". Doch auch bei ProSieben gibt's Grund zur Freude.



02.08.2017 - 09:34 Uhr von Uwe Mantel

"Hot oder Schrott - Die Allestester" erweist sich weiterhin als überaus primetimetauglich: Wie schon in der vergangenen Woche, so kratzte das Vox-Format auch diesmal wieder an der Zweistelligkeit: Hervorragende 9,9 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,48 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Der Wechsel auf den 20:15-Uhr-Sendeplatz hat sich allein schon deswegen ausgezahlt, weil dem Sonntagvorabend damit bislang auch nicht geschadet wurde - dort laufen die Wiederholungen des Formats nämlich prächtig und stellten gerade sogar einen neuen Rekord auf.

Auch im weiteren Verlauf des Abends sah es für Vox gut aus: "Goodbye Deutschland" holte 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe "Detlef muss reisen" sich ab 23:15 Uhr auf starke 10,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe steigern konnte.

Die meiste Zeit des Abends über lag Vox damit vor ProSieben. Mit den "Simpsons"-Wiederholungen kam ProSieben nämlich nur auf ernüchternde Marktanteile zwischen 7,9 und 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - so langsam wäre eine Alternative gut, große Strecken lassen sich mit der gelben Familie nämlich offenbar nicht mehr einfach so mit Wiederholungen füllen. Doch immerhin konnte sich "Family Guy" dann nach 22 Uhr über zunächst 9,7 auf erfreuliche 10,8 Prozent steigern. Zu diesem Zeitpunkt lag ProSieben dann auch vor Vox, was sich nach 23 Uhr wieder änderte, als die Superhelden ins Geschehen eingriffen.

Und doch gibt's hier Grund zum Durchatmen: "The Flash" blieb mit 7,9 Prozent zwar unter dem Senderschnitt, konnte sich im Vergleich zu den letzten Wochen aber spürbar steigern. "Gotham" lag mit 9,4 Prozent sogar über dem zuletzt deutlich gesunkenen Senderschnitt und das auf 0:43 Uhr verbannte "Legends of Tomorrow" lief mit 11,5 Prozent Marktanteil zumindest zu dieser späten Stunde erstaunlich gut. "Supergirl" fliegt inzwischen erst um 1:30 Uhr nachts, konnte hier aber sogar 14,7 Prozent Marktanteil erreichen. Das ist zwar erfreulich - doch für einen Sendeplatz um 1:30 Uhr hat ProSieben die Serie freilich kaum eingekauft.

