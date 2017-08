"The Wall": Zuschauer bleiben, Marktanteile sinken

© RTL

Die gute Nachricht: Trotz Fußball-Konkurrenz erreichte "The Wall" ähnlich viele Zuschauer wie in den letzten Wochen - durch die starke Konkurrenz fielen die Marktanteile aber deutlich ab. Daher sah es auch im Anschluss beim "Big Music Quiz" mau aus.



Blickt man zunächst auf die Marktanteile der vorletzten Ausgabe von "The Wall", dann fallen diese ziemlich ernüchternd aus: Mit 11,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen fiel die Show erstmals unter den RTL-Senderschnitt. Beim Gesamtpublikum wurden noch 8,1 Prozent Marktanteil erzielt. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich allerdings, dass "The Wall" im Vergleich zu den letzten Wochen keine weiteren Zuschauer eingebüßt hat.

2,09 Millionen Zuschauer sahen am Samstagabend zu. Seit der zweiten Woche pendelt die Reichweite zwischen 1,89 und 2,1 Millionen - in dieser Woche lag man hier also sogar eher am oberen Rand dieser Spanne. Bei den 14- bis 49-Jährigen zeigt der Trend eher nach unten, hier blieben aber zumindest die letzten drei Sendungen etwa konstant. Die deutlich schwächeren Marktanteile ergeben sich daher aus der insgesamt höheren TV-Nutzung als an den letzten Samstagabenden, was wiederum auf die Fußball-Übertragung im ZDF zurückzuführen ist.

Die Tatsache, dass "The Wall" nun gegen diese starke Konkurrenz nur mäßige Quoten erzielen konnte, verhinderte auch ein gelungenes Comeback für "The Big Music Quiz". Das tat sich mit 11,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nämlich ähnlich schwer. Auch hier war es der bislang schwächste Wert in der Geschichte des Formats. 1,64 Millionen Zuschauer sahen insgesamt zu.

Im Vergleich zu anderen Konkurrenten hielt sich RTL trotzdem noch vergleichsweise gut gegen den Sport bei den Öffentlich-Rechtlichen. Bei Sat.1 ging "Shrek der Dritte" mit nur 5,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen unter, "Der Anschlag" blieb bei ProSieben bei 7,0 Prozent hängen. "Mr. Bean macht Ferien" musste sich bei Vox mit 4,0 Prozent zufrieden geben, "Ritter aus Leidenschaft" bei RTL II sogar mit nur 3,4 Prozent. Angesichts dessen dürfte man sich bei kabel eins glücklich schätzen, dass "Hawaii Five-0" solide Marktanteile zwischen 4,4 und 5,3 Prozent erzielte. Wermutstropfen: "Rosewood", das sich in den letzten Wochen am späten Abend noch ziemlich wacker hielt, musste diesmal mit 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einen Tiefstwert hinnehmen.

