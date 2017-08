"Sommerhaus der Stars" verliert viele Zuschauer

© RTL

In Woche zwei hat das "Sommerhaus der Stars" bei RTL viele Zuschauer verloren, für den lockeren Tagessieg beim jungen Publikum reichte es dennoch. Bei Sat.1 gab es gewohnt große Probleme, bei RTL II lief es vergleichsweise gut.



10.08.2017 - 08:47 Uhr von Timo Niemeier 10.08.2017 - 08:47 Uhr

Mit 2,63 Millionen Zuschauern und 16,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ist das "Sommerhaus der Stars" in der vergangenen Woche in Staffel zwei gestartet - beides waren Bestwerte für die RTL-Promischau. Diese konnte man an diesem Mittwoch allerdings nicht mehr halten, in Woche zwei sahen aber immerhin noch 2,34 Millionen Menschen zu. Rund 300.000 Zuschauer sind RTL also binnen Wochenfrist verloren gegangen.

Beim jungen Publikum ging der Marktanteil auf 14,1 Prozent zurück, 1,14 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren dabei. Damit kann man in Köln immer noch zufrieden sein, sicherte man sich damit doch auch locker den Tagessieg in der Primetime. Nur für "GZSZ" lief es mit 1,21 Millionen jungen Zuschauern und 19,4 Prozent noch besser. "Stern TV" tat sich am späten Abend mit 11,1 Prozent recht schwer. Gewohnt groß waren die Probleme bei Sat.1: "21 Schlagzeilen" kam nur auf 1,05 Millionen Zuschauer und 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Und auch die "Sat.1 Reportage" und die "Spiegel TV Reportage" überzeugten danach mit 7,5 und 7,3 Prozent nicht. Vergleichsweise gut verlief der Abend dagegen für RTL II, wo die "Teenie-Mütter" zunächst noch bei 640.000 Zuschauern und 5,2 Prozent Marktanteil hängen blieben. "Die Babystation" steigerte sich eine Stunde später aber deutlich und unterhielt 970.000 Menschen. Der Marktanteil kletterte auf gute 6,8 Prozent. Auch die "Wunschkinder" kratzten im Anschluss mit 5,9 Prozent an der 6-Prozent-Marke.

Teilen