Martin Schulz stößt bei RTL auf wenig Interesse

© MG RTL D / Andreas Friese

Die heiße Wahlkampf-Phase hat mit schwachen Quoten begonnen: Der RTL-Talk "An einem Tisch mit Martin Schulz" stieß beim Publikum auf wenig Interesse. Dabei hatte der Sender zuvor mit einem Spielfilm noch den Tagessieg eingefahren.



14.08.2017 - 09:41 Uhr von Alexander Krei 14.08.2017 - 09:41 Uhr

Sollte es bei den TV-Quoten einen "Schulz-Effekt" geben, dann war dieser für RTL am Sonntagabend ziemlich negativ: Das Interesse an dem Townhall-Format "An einem Tisch mit Martin Schulz" hielt sich jedenfalls in argen Grenzen. Obwohl der US-Spielfilm "Escape Plan" im Vorfeld noch mit 1,35 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem Marktanteil von 13,6 Prozent den Tagessieg in der Zielgruppe eingefahren hatte, blieb der von Peter Kloeppel moderierte Talk im Anschluss bei nur 6,7 Prozent hängen.

Insgesamt erreichte die Sendung, in der sich der SPD-Kanzlerkandidat 75 Minuten lang den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern stellte, nur 1,10 Millionen Zuschauer. Hier war ein schwacher Marktanteil von 5,4 Prozent die Folge. Mehr Menschen erreichte Schulz einige Stunden zuvor im ZDF, wo er im "Sommerinterview" von "Berlin direkt" zu sehen war. Mit 2,37 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 10,5 Prozent wurden solide, aber keineswegs überragende Quoten eingefahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei nur 4,0 Prozent.

Verlass war dagegen einmal mehr zur Mittagszeit auf den "Fernsehgarten", der mit 2,17 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 17,6 Prozent erfolgreich war und ganz nebenbei auch bei den Jüngeren mit 11,1 Prozent punktete. Zuvor sahen bereits 1,92 Millionen Zuschauer das ARD-Pendant "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross, nachdem "Die Sendung mit der Maus" zuvor bereits von 1,14 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Vor allem bei den 14- bis 49-Jährigen wusste der Klassiker zu überzeugen: Hier zog der Marktanteil am Vormittag auf beachtliche 14,7 Prozent an.

Das Quiz "Gut geschätzt gewinnt" machte aus der guten Vorlage des "Fernsehgartens" indes erneut zu wenig: Mehr als 1,21 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 9,9 Prozent waren für die Sendung nicht drin, bei den 14- bis 49-Jährigen ging der Marktanteil sogar auf 5,7 Prozent zurück.

