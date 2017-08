"Unser neuer Chef" endet mit ganz bitterem Tiefstwert

© kabel eins

kabel eins hat die Marke von zwei Prozent Marktanteil mit der letzten Folge von "Unser neuer Chef" unterboten und lag damit sogar hinter dem Kleinstsender One. RTL II punktete derweil mit Hartz und Hanf, Vox mit "Hot oder Schrott".



16.08.2017 - 09:24 Uhr von Alexander Krei 16.08.2017 - 09:24 Uhr

Wer glaubte, das Ende der Talsohle sei in der vergangenen Woche bereits erreicht, als kabel eins mit seiner Doku-Reihe "Unser neuer Chef" gerade mal noch 2,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe verbuchte, der hat sich getäuscht. Tatsächlich hat der Sender die ohnehin schon miesen Quoten zum Abschied noch einmal unterbieten können: Mit gerade mal noch 1,6 Prozent Marktanteil ging die letzte Folge von "Unser neuer Chef" baden.

Zum Vergleich: Nitro kam mit der Film-Klamotte "Louis' unheimliche Begegnung mit den Außerirdischen" zur selben Zeit auf 470.000 Zuschauer und einen Marktanteil von 3,1 Prozent in der Zielgruppe, auch der ARD-Spartensender One kam beim jungen Publikum dank "Doctor Who" noch vor kabel eins durchs Ziel. Das "K1 Magazin" steigerte sich später am Abend zwar auf 3,6 Prozent Marktanteil, konnte das Ruder aber natürlich auch nicht mehr herumreißen.

Die Folge war ein katastrophaler Tagesmarktanteil von nur 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, womit kabel eins der mit Abstand schwächster der acht großen Sender war. Sehr gut lief es dagegen für RTL II, das den Tag mit 7,0 Prozent beschloss und in der Primetime durchweg erfolgreich war. Zunächst lockte die Doku-Reihe "Hartz und herzlich" im Schnitt 1,10 Millionen Zuschauer vor den Fernseher, ehe die Doku "Cannabis - Droge oder Wundermittel?" noch 820.000 Zuschauer vor dem Fernseher hielt.

In der Zielgruppe lag der Marktanteil zunächst bei 6,9 und schließlich bei 7,0 Prozent. Am besten lief es jedoch nach 23 Uhr für die US-Doku "Der Knast - Schwerverbrecher am Limit", die sich sogar auf 7,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe steigerte. RTL II lag mit seinen Format am späten Abend vor Vox, das wiederum um 20:15 Uhr stark unterwegs war. "Hot oder Schrott" wusste dort mit 1,37 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 9,4 Prozent erneut zu überzeugen.

