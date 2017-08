"Sommerhaus" und "Promi Big Brother" bleiben stabil

© MG RTL D / Stefan Menne

Mit dem "Sommerhaus der Stars" und "Promi Big Brother" buhlen derzeit gleich zwei Realityshows mit mehr oder weniger prominenter Besetzung um die Aufmerksamkeit des Publikums. Die Quoten beider Formate blieben am Mittwoch jedoch stabil.



17.08.2017 - 09:09 Uhr von Alexander Krei 17.08.2017 - 09:09 Uhr

Fans von Promi-Shows kommen in diesen Tagen auf ihre Kosten, denn neben "Promi Big Brother" hat aktuell bei RTL auch das "Sommerhaus der Stars" seine Pforten geöffnet. Das starke Quoten-Niveau des Staffel-Auftakts kann die Sendung derzeit allerdings nicht halten: Nachdem die Reichweite schon in der vergangenen Woche zurückgegangen war, kamen RTL auch an diesem Mittwoch weitere Zuschauer abhanden. Übrig blieben ab 20:15 Uhr im Schnitt 2,15 Millionen Zuschauer, das waren noch einmal über 200.000 weniger als vor sieben Tagen und sogar fast eine halbe Million weniger als noch vor zwei Wochen.

Beim Gesamtpublikum entsprach das einem Marktanteil von 8,2 Prozent. In der Zielgruppe lag "Das Sommerhaus der Stars" mit 1,15 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem Marktanteil von 14,3 Prozent auf dem guten Quoten-Niveau der vorigen Woche. Mehr junge Zuschauer lockte am Mittwoch nur "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vor den Fernseher. Und auch "Promi Big Brother" zeigte sich im Anschluss in Sat.1 stabil: Der Marktanteil fiel mit 12,6 Prozent ähnlich hoch aus wie am Tag zuvor, auch wenn die Gesamt-Reichweite etwas zurückging und nun bei 1,71 Millionen Zuschauern lag.

Damit dürfte man bei Sat.1 schon alleine deshalb zufrieden sein, weil man nach dem Tiefpunkt vom Sonntag zunächst von einer anderen Entwicklung ausgehen musste. Gemessen am Vorprogramm holte "Promi Big Brother" zudem am Mittwoch noch das Beste heraus: "15 Dinge, die Sie über Hunde wissen müssen" erreichte um 20:15 Uhr nämlich nur 1,29 Millionen Zuschauer sowie dürfte 6,1 Prozent Marktanteil. Im Anschluss an die Realityshow wäre allerdings durchaus mehr drin gewesen: "Top Ten! Best of Promi Big Brother" kam ab 23:41 Uhr nämlich nicht über einen Marktanteil von 9,7 Prozent in der Zielgruppe hinaus. Hier blieben insgesamt 800.000 Zuschauer bei der Stange.

Weil auch tagsüber die Marktanteile über weite Strecken hinweg einstellig blieben, musste sich Sat.1 letztlich auch nur mit einem mageren Tageswert von 7,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen. RTL reichten übrigens 12,2 Prozent, um sich in der Zielgruppe an die Spitze zu setzen - auch für den Kölner Sender waren am Nachmittag zum Teil nur einstellige Werte drin. Nach dem "Sommerhaus der Stars" lief's zudem für "Stern TV" mit 11,6 Prozent recht mäßig.

