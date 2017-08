Ullmanns "Boom my Room" mit neuem Bestwert bei Sixx

© Sixx / Willi Weber

Die neue Renovierungs-Reihe "Boom my Room" verbucht bei Sixx steigende Quoten - in dieser Woche stellte das Format einen neuen Bestwert auf. ZDFneo, Nitro und ProSieben Maxx waren am Mittwoch allerdings trotzdem gefragter.



17.08.2017 - 09:42 Uhr von Alexander Krei 17.08.2017 - 09:42 Uhr

Seit einigen Wochen setzt Sixx nun schon am Mittwochabend aufs Renovieren. Die Quoten fielen bislang durchwachsen aus, zeigen mittlerweile aber in die richtige Richtung: Nachdem "Boom my Room - Janin Ullmann möbelt auf!" vor zwei Wochen mit nur 0,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einen Tiefstwert hinnehmen musste, lief es diesmal mit 1,8 Prozent besser denn je. Das Format bewegte sich damit zugleich klar über den Normalwerten des Frauensenders. Bei den 14- bis 39-jährigen Frauen punktete "Boom my Room" sogar mit 2,8 Prozent Marktanteil.

Insgesamt schalteten um 20:15 Uhr im Schnitt 220.000 Zuschauer ein. Die US-Dokureihe "Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen" steigerte sich im Anschluss sogar auf 270.000 Zuschauer und erzielte ebenfalls gute 1,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Später am Abend markierte dann auch noch das Magazin "red.Style" mit 1,7 Prozent einen neuen Marktanteils-Bestwert. Hier blieben im Schnitt noch 170.000 Zuschauer dabei.

Für andere kleine Sender lief's am Mittwoch aber trotzdem besser: So punktete etwa Nitro mit einem starken Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent in der Zielgruppe - hier steigerte sich der "Law & Order"-Block im Laufe des Abends auf mehr als fünf Prozent. Rund eine halbe Million Zuschauer schalteten in der Spitze ein. Aber auch ProSieben Maxx wusste zu überzeugen und kann sich über gute 2,0 Prozent Marktanteil am Mittwoch freuen: Gefragt war hier vor allem die Anime-Schiene, die mehrfach fast fünf Prozent Marktanteil schaffte, später am Abend punktete zudem die Wrestling-Show "Raw" mit 270.000 Zuschauern und 2,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Dank stundenlanger Wiederholungen von Ermittler-Dokus gelang zudem auch Sat.1 Gold ein Tagesmarktanteil von mehr als zwei Prozent beim jungen Publikum .

Und auch ZDFneo punktete mit 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Beim Gesamtpublikum landete der Sender mit 4,3 Prozent sogar vor ProSieben, RTL II und kabel eins. Kein Wunder, erreichte man am Abend mit "Ein starkes Team" doch zunächst 1,49 Millionen Zuschauer und schließlich mit "Wilsberg" sogar 1,65 Millionen. Dass auch das ZDF auf einen Krimi setze, war offenbar kein Problem: Mit 4,15 Millionen Zuschauern lag "Der Kommissar und das Meer" deutlich vor dem ARD-Drama "Der verlorene Bruder", das nicht über 2,46 Millionen Zuschauer sowie 9,3 Prozent Marktanteil hinauskam. Tagessieger war jedoch das "heute-journal" mit 4,28 Millionen Zuschauern.

