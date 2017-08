Sky-Konferenz startet erfolgreich wie nie in neue Saison

© Sky

Am Freitag musste Sky dem Konkurrenten Eurosport noch das Feld überlassen, stieg am Samstag aber nun auch in die neue Bundesliga-Saison ein. Und darf sich gleich freuen: So gut lief es zum Saisonstart noch nie für die Konferenz. Auch das Topspiel überzeugte.



20.08.2017 - 10:03 Uhr von Marcel Pohlig 20.08.2017 - 10:03 Uhr

Sky ist erfolgreich in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Die Konferenz wurde am Nachmittag von 1,60 Millionen Fußballfans verfolgt. Noch nie verfolgten so viele Zuschauer die erste Konferenz der Saison und auch vom Allzeithoch, das Sky Sport im Februar 2015 mit 1,69 Millionen Zuschauern aufgestellt hat, war der Sender gleich zum Start der Saison nicht weit entfernt. In der Zielgruppe schalteten 770.000 Zuschauer ein, was sehr starken 19,4 Prozent entspricht. Im vergangenen Jahr sahen nach offiziellen Zahlen noch 1,04 Millionen Zuschauer die erste Konferenz – hier musste die AGF aber ja später zugeben, zu niedrige Zahlen ausgewiesen zu haben.

Auch mit dem Topspiel am Abend kann Sky Sport voll und ganz zufrieden sein. 890.000 Zuschauer verfolgten die Partie zwischen Schalke und Leipzig, was einem guten Marktanteil von 4,4 Prozent entspricht. In der Zielgruppe schalteten 400.000 Zuschauer das Match ein. Sky Sport erreichte mit der Begegnung gute 7,7 Prozent. Wie viele Zuschauer zur gleichen Zeit die Zusammenfassungen der Nachmittagsspiele in der "Sportschau" verfolgten, steht derzeit noch nicht fest. Die Daten der ARD liegen noch nicht vor und werden, sobald verfügbar, nachgereicht.

Das optisch runderneuerte "aktuelle sportstudio" im ZDF konnte sich am späteren Abend unterdessen ebenfalls über hohen Zuspruch freuen. 2,27 Millionen Zuschauer sahen das Magazin, das damit einen Marktanteil von 14,1 Prozent erreichte. In der jüngeren Zielgruppe schalteten 620.000 Zuschauer "das aktuelle sportstudio" ein. Das ZDF erzielte damit einen Marktanteil von guten 10,8 Prozent. Überhaupt war es für das ZDF ein erfolgreicher Abend: "Ein starkes Team" überzeugte zur besten Sendezeit nämlich bereits 4,69 Millionen Zuschauer und brachte es damit auf 18,0 Prozent. "Der Kriminalist" punktete anschließend noch bei 3,62 Millionen Zuschauern und bescherte den Mainzern damit 14,1 Prozent. In der jüngeren Zielgruppe schalteten jeweils 550.000 Zuschauer ein, womit das ZDF 7,0 bis 7,6 Prozent erreichte.

Bereits am Nachmittag bekam Horst Lichter mit seiner Trödelshow "Bares für rares" einen weiteren Sendeplatz spendiert. Dort lief es mit 1,68 Millionen Zuschauern zwar deutlich schlechter als auf dem gewohnten Sendeplatz am Nachmittag unter der Woche – mit 13,1 Prozent war die Trödelshow aber dennoch ein Erfolg. Insbesondere auch deshalb, weil es auf Anhieb besser lief als beim Vorgänger "Kerners Köche", der sich phasenweise schwer tat, überhaupt die Millionenmarke zu knacken.

Bei ZDFneo wollten unterdessen 460.000 Zuschauer in der Primetime den Streifen "Van Helsing" sehen. ZDFneo erzielte damit 1,8 Prozent – womit sich der Film nach dem starken Wachstum des Senders unterhalb des Schnitts bewegte. Solide lief es in der klassischen Zielgruppe, in der 150.000 Zuschauer einschalteten und für genau zwei Prozent sorgten. "What We Become" wollten anschließend 80.000 Zuschauer in der Zielgruppe beziehungsweise insgesamt 250.000 Zuschauer sehen. In beiden Gruppen reichte es nur für 1,1 Prozent.

Damit lief es aber immerhin noch besser als beim Mini-Sender One, der mit dem Chiemsee Summer Festival in den Abend startete und damit nicht mehr als 30.000 Zuschauer unterhielt. In der jungen Altersgruppe schalteten nur 10.000 Zuschauer ein. Mehr als 0,1 Prozent waren für One damit nicht zu holen. "Heute bin ich Samba" machte seine Sache am späten Abend besser und unterhielt insgesamt 70.000 Zuschauer und ließ den Marktanteil auf 0,6 Prozent steigen. In der Zielgruppe ging es auf 30.000 Zuschauer und 0,7 Prozent nach oben.

