Vox: Hensslers Abschiedstour startet mit guten Quoten

Demnächst wird Steffen Henssler nicht mehr bei Vox, sondern bei ProSieben zu sehen sein. "Grill den Henssler" verabschiedet sich nun noch mit ein paar wenigen Sommerspecials, zum Auftakt sah es auch ganz gut aus.



21.08.2017 - 09:25 Uhr von Timo Niemeier 21.08.2017 - 09:25 Uhr

Schon in wenigen Wochen wird "Grill den Henssler" Geschichte sein. Der TV-Koch wechselt bekanntlich zu ProSieben und wird dann der neue Stefan Raab - dafür baut ProSieben "Schlag den Star" zu "Schlag den Henssler" um. "Grill den Henssler" bei Vox beendet er damit, der Sender wird die Show mit wechselnden Profi-Köchen und unter einem anderen Titel fortführen (DWDL.de berichtete). Zum Abschluss zeigt Vox noch drei Sommerspecials mit Henssler und zum Auftakt haben die Quoten auch gestimmt.

1,70 Millionen Menschen sahen sich die Folge am Sonntag an, 770.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei guten 8,5 Prozent. Von den ganz starken Vorjahreswerten ist das Sommerspecial damit aber ein gutes Stück entfernt gewesen. Damals holte die erste Sommerausgabe sogar 13,7 Prozent und markierte damit einen Rekord in der Geschichte des Formats. Doch bei Vox kann man auch mit den nun erzielten Werten zufrieden sein. "Prominent" landete danach übrigens bei 8,6 Prozent, "Hot oder Schrott" holte davor am Vorabend sogar 9,5 Prozent.

In jedem Fall lief es am Sonntag für Vox deutlich besser als für kabel eins. Dort kam der "Große Trend-Check" zum Thema Street-Food nämlich nur auf 630.000 Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte das gerade einmal zu 4,0 Prozent Marktanteil, beim Gesamtpublikum waren nur 2,0 Prozent drin. "Abenteuer Leben am Sonntag" holte danach beim jungen Publikum nicht viel bessere 4,2 Prozent.

