Guter Start für "Bull", "Promi Big Brother" mit Rekord

Mit "Bull" brachte Sat.1 am Montag eine neue US-Serie an den Start, die zum Auftakt gute, wenn auch unspektakuläre Quoten verbuchte. Danach zeigte sich "Promi Big Brother" jedoch in bestechender Form: Zum Wochenstart gab's einen Bestwert.



22.08.2017 - 08:52 Uhr von Alexander Krei 22.08.2017 - 08:52 Uhr

Die beste Nachricht für Sat.1 zuerst: "Promi Big Brother" hat am Montag wieder deutlich zulegen können. Nachdem der Marktanteil am Abend zuvor mit 11,8 Prozent wieder ein ganzes Stück niedriger ausgefallen war als zuletzt, steigerte sich die Realityshow nun auf starke 15,8 Prozent in der Zielgruppe - und damit auf einen neuen Staffel-Rekord. Einen besseren Wert verbuchte "Promi Biig Brother" im vorigen Jahr nur bei einer Folge. Insgesamt waren ab 22:15 Uhr im Schnitt 1,95 Millionen Zuschauer dabei, also über 300.000 mehr als am Sonntag.

Der Start in den Abend verlief zuvor zwar ebenfalls gut, doch sollte Sat.1 auf die Strahlkraft von "Promi Big Brother" gehofft haben, dann fiel diese allenfalls mäßig aus. "Navy CIS" meldete sich mit 2,10 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 9,4 Prozent in der Zielgruppe zurück, ehe die neue Serie "Bull" schließlich auf 9,9 Prozent sowie insgesamt 2,08 Millionen Zuschauer kam. Das sind wohl gemerkt keine schlechten Zeiten, doch der ganz große Aufschlag gelang dem Sender mit seinem Neustart am Montagabend dann doch nicht. Sollten die Quoten auf diesem Niveau verharren, dann kann man allerdings durchaus zufrieden sein.

Dass der Tagesmarktanteil von Sat.1 trotz des Erfolgs von "Promi Big Brother" einmal mehr einstellig blieb, ist aber auch auf eine schwache Daytime zurückzuführen. Von 13 Uhr an verbuchte der Sender am Montag durchweg einstellige Marktanteile. Am schlechtesten lief es dabei um 17:00 Uhr für die Scripted Reality "Schicksale - und plötzlich ist alles anders", die bei einem dürftigen Marktanteil von 5,8 Prozent in der Zielgruppe hängen blieb. Zuvor taten sich schon "Auf Streife - Berlin" und "Klinik am Südring" mit jeweils 6,7 Prozent schwer.

Zufrieden kann man in Unterföhring unterdessen mit Sat.1 Gold sein, das zum Start in die Woche einen stolzen Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. So schaffte der Serien-Klassiker "Diagnose: Mord" am Nachmittag beispielsweise mehr als drei Prozent Marktanteil, am späten Abend steigerten sich zwei Folgen von "Hallo Onkel Doc" zudem auf Werte von 2,5 und 3,2 Prozent beim jungen Publikum. Rund 400.000 Zuschauer waren hier dabei. Zum Vergleich: "100% Bundesliga" schaffte bei Nitro nur 160.000 Zuschauer sowie 0,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

